Pyšné princezné spievajú vzácnej kvetine: Kvitne len 10 dní, jej odtrhnutie by vás vyšlo poriadne draho

Orchidey nerastú len v trópoch, ale aj na Slovensku. Jeden z klenotov rastlinnej ríše skrášľuje aj prírodu na severovýchode našej krajiny.

Črievičník papučkový kvitne iba desať dní v roku a jeho spoločenská hodnota je 138 eur. Miestni obyvatelia z neho majú obrovskú radosť. Ženy z okolia si k tejto vzácnej orchidei chodia dokonca zaspievať.

Dámy združené v speváckej skupine Tovarňanka sa v časoch obmedzení pre koronkrízu nevedeli dočkať, kým si urobia vychádzku do prírody. Chceli si totiž obzrieť krásny kvietok a spoločne mu zanôtiť. „Kvety sú to nádherné. Sme veľmi rady, že sme mohli prísť do prírody, nadýchať sa čerstvého vzduchu a zaspievať si pesničku s názvom Bulože to toho ročku na maja. Všetci veríme, že sa tu črievičníku bude dobre dariť,“ povedala za všetky ženy Mária Hromjaková (72).

Črievičník papučkový rastie v chránenom areáli Štefanovská dolina so IV. stupňom ochrany. „Je to chránená rastlina nielen u nás, ale v celej Európe a je symbolom chránených druhov rastlín. Ľudí chcem upozorniť, že kvietok má spoločenskú hodnotu 138 € a keby ju chcel niekto odrhnúť, zaplatil by pokutu v rovnakej výške za každú rastlinu. A ak by náhodou niekomu napadlo zobrať ju odtiaľto a zasadiť v záhradke, tak sa mu to neoplatí. Rastlina totiž potrebuje špecifické podmienky, ktoré sú vytvorené len na tomto mieste, takže v záhrade by nerástla, veľmi rýchlo by zvädla,“ poznamenala Lucia Miňová, referentka pestovania lesa z Lesov SR. Na rastlinke je podľa nej zaujímavé, že kvet má papučkový tvar. „Tým, že orchidea netvorí nektár, včely by ju neopelili pri jeho zbere. Ale keď sa dostanú do papučky, musia vyvinúť určitú aktivitu, aby sa odtiaľ dostali a svojimi pohybmi ju opelia,“ uzavrela odborníčka. Pozoruhodné je, že na Slovensku sa v prírode vyskytuje 79 druhov a poddruhov týchto kvetov.

Črievičník papučkový