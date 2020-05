Metropola východu musí riešiť nespokojných penzistov: Vzbura dôchodcov pre dane

Mnohí seniori z metropoly východu zostali nemilo zaskočení.

Zistili, že pri zaplatení dane za byt mohli ušetriť až polovicu, no museli o to požiadať ešte do konca januára. Viacerí priznávajú, že o tejto možnosti nevedeli. Podľa nich o tom neboli riadne informovaní, preto budú musieť zaplatiť plnú sumu. Čudujú sa, prečo im mesto zľavu neposkytlo automaticky ako v posledných rokoch.

Mestské dane sú v Košiciach opäť horúcou témou. Naposledy sa o nich diskutovalo v decembri, keď poslanci odsúhlasili ich rapídne zvýšenie. Podľa zákona o miestnych daniach si však po tejto zmene musia všetci dôchodcovia opätovne požiadať o úľavu. Dlhé roky im však magistrát tieto výhody zabezpečoval sám.

Hovorca mesta Vladimír Fabian reagoval, že mesto nemôže automaticky uplatniť nižšie poplatky za daň z nehnuteľností pre seniorov po dovŕšení určitého veku, lebo to nedovoľuje zákon o miestnych daniach z roku 2004. „Už viackrát, naposledy v minulom roku, sme požiadali v tejto otázke o pomoc Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Žiaľ, zákon sa zatiaľ nepodarilo zmeniť,” uviedol Fabian.

Zdôraznil, že každý, kto podal priznanie k dani z nehnuteľností spolu s prílohou na zníženie, má poskytnuté zníženie podľa VZN o miestnych daniach. „Zníženie nemôže byť teda poskytnuté nikomu, kto si nepodal uvedené priznanie. Žiaľ, zatiaľ k úprave predmetného zákona nedošlo. Pokiaľ sa tak nestane, môžeme len vyzvať občanov, aby tí, ktorí dovŕšia vek 70 rokov, podali do 31. 12. 2020 priznanie k dani z nehnuteľností spolu s prílohou na zníženie, ktorá im bude poskytnutá v zdaňovacom období roku 2021. Prílohu nájdu na stránke ministerstva financií,” vysvetlil Fabian. Výčitky seniorov o nedostatočnej informovanosti komentoval slovami, že mesto o týchto skutočnostiach pravidelne informuje aj vo svojej tlačovej správe prostredníctvom médií.

Nikde sme sa o tom nedočítali

Cyril Macák (74) dôchodca, Košice

- Netušil som, že si musím o zľavu nanovo požiadať. Aj keď používam počítač, nikde som sa o tom nedočítal. Nespomínam si, že by som k zmene videl oznamy a informácie od mesta. Keď som sa pýtal mojich známych, mnohí o tom nevedeli. Rovnako sú nahnevaní a budú musieť zaplatiť plnú sumu.

Mária Neveziová (72) dôchodkyňa, Košice Otvoriť galériu Mária Neveziová Zdroj: sk

- Neviem o tom, že sme si do januára mali požiadať o úľavu na dani z nehnuteľnosti. Nemám doma internet a od mesta som si nevšimla žiadne oznámenie. O náš byt sa stará syn, ten už dane zaplatil, ako mu určili.

Vyjdeme dôchodcom v ústrety

Vladimír Fabian, hovorca Košíc

- Tento rok si zľavu pri poplatkoch za daň z nehnuteľností uplatnila takmer polovica z 1 593 osôb, ktoré naň po dovŕšení 70 rokov mali nárok. Pripravili sme opatrenie, aby sme aj napriek zle koncipovanému zákonu mohli seniorom pomôcť. Koncom leta pošleme všetkým občanom vo veku 70 rokov a viac list s tlačivom, ktoré ak vypíšu a doručia na magistrát mesta, budú si vedieť uplatniť svoju zľavu.