Návštevníkov Horského parku vystrašil pobehujúci diviak: Paulínka nafotila celú zápletku, lovestory ako vyšitá!

Zažili poriadne prekvapenie. Aj keď je bratislavský Horský park prírodnou oázou uprostred mesta, niektoré tvory tam bežne nečakáte. Paulínka zbadala diviaka a pohotovo ho odfotila, ako behá a kurizuje koze za plotom. Divo žijúce zvieratá sa čoraz častejšie objavujú blízko našich obydlí. Čo robiť pri stretnutí s nimi?

Paulínka (13), ktorá býva v Horskom parku, sa vracala s rodičmi, bratom a malou sestrou z návštevy. Našťastie boli v aute, keď sa im na ceste z ničoho nič zjavil diviak. „On sa stále snažil ísť za kozami, čo boli v ohrade,“ prezradila Paulínka, ktorá rýchlo vytiahla mobil a odfotila ho. Nebolo by to prvýkrát, keď sa divožijúce zviera chcelo skamarátiť s domácimi kozami. Na vyznanie lásky však nemal veľa času. Vyrušený ľuďmi potom ešte chvíľu poskakoval pred autom a potom vošiel do lesa.

Keď o pár metrov ďalej stretli ľudí, ktorých varovali pred stretnutím s neobvyklým návštevníkom, tí sa zľakli až tak veľmi, že sa pokúsili „nasáčkovať“ do ich auta. „Utekali a chceli od nás, aby sme im otvorili dvere,“ opísala Paulínka. Auto však bolo plné a o chvíľu ho už ani nepotrebovali, keďže sa diviak stratil medzi stromami. Podľa poľovníkov sa v súčasnosti divo žijúce zvieratá často objavujú v blízkosti našich obydlí.