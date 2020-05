Pandémia zmarila Vinczeovcom plány: Exotiku vymenili za krásy našej krajiny

Pláž a drinky vymenili za praskajúce drevo a tepláky! Adela (39) a Viktor (29) Vinczeovci si radi doprajú od­dych v ďalekých krajinách.

Tento rok sa však ich plány rapídne zmenili a kvôli koronavírusu sa museli porozhliadnuť po oddychu na Slovensku. Do hľadáčika im padla chata na Liptove, v ktorej už dvojica s radosťou dovolenkuje. Manželia Vinczeovci sa od svadby nevedia spoločných chvíľ nabažiť a aj kvôli nabitým pracovným diárom si vzájomnú prítomnosť užívajú. Momentálne však naokolo straší pandémia koronavírusu a dvojica je preto viac ako opatrná.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na internete totiž nedávno Viktor prezradil, že keby nebolo choroby, obaja s Adelou by už ležali niekde na pláži a sŕkali drinky. „Bez korony by sme boli práve na dovolenke v zahraničí,“ začal spravodajca. Ten aj so svojou polovičkou teda musel improvizovať a namiesto exotiky si obaja dopriavajú relax v srdci našej prírody. „Sme na dovolenke, ale na Slovensku. Žiadna pláž, žiadna piñacoláda. Tepláky, praskajúce drevo a bohovská príroda Liptova,“ povedal Vincze.