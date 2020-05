Brankár Kuciak zvažuje koniec: Pri synoch pandémiu nevnímam!

Má 38 rokov a primát k tomu. Žiaden futbalista Fortuna ligy nie je starší ako on. Martin Kuciak, brankár FC Nitra, sa však do športového dôchodku ešte nechystá.

Zatiaľ nie je o tom pevne rozhodnutý. Jeho vekoví konkurenti to už viac-menej zabalili. Viktor Pečovský (36) je v Žiline mládežníckym trénerom a Igor Žofčák (37) sa v Michalovciach viac venuje podnikaniu ako behaniu po ligových trávnikoch.

Legendárny Talian Gianluigi Buffon má 42 a stále v Juventuse Turín chytá. Aj Kuciak by si ešte rád predĺžil kariéru, keďže životnosť futbalových brankárov je vyššia ako hráčov. „Je to vždy otázka ponuky. Nejaké som už dostal, aj keď nie z najvyššej súťaže. Rovnako ma oslovili s možnosťou trénovania mužstva. Som vo fáze rozhodovania sa. Ak by však prišla dobrá príležitosť pokračovať, nebránil by som sa. Nie som ešte taký starý,“ povedal s úsmevom žilinský rodák pre Nový Čas.

Hoci by bolo príjemné stáť v bránke a zabraňovať gólom, Kuciak myslí na budúcnosť čoraz intenzívnejšie. Robí si trénerskú Euro A licenciu. Ešte nevie, či sa v pozícii trénera bude venovať len brankárom, alebo si sadne na lavičku ako hlavný kouč, resp. jeho asistent. V čase pandémie sa na ligový reštart pripravuje s Dominikom Holecom, ktorého MŠK Žilina predčasne uvoľnil z kádra.

„Keďže brat Dušan ostal v Poľsku a Martin Dúbravka sa nevrátil z Anglicka, oslovil som kamaráta Dominika. Trénujeme tri- až štyrikrát týždenne vo dvojici pri zachovaní hygienických opatrení. Neskôr sa k nám pridal aj jeho otec. Veľmi nám pomáha. Chcem sa poďakovať klubom TJ Štiavnik a TJ Bitarová. Umožnili nám trénovať na svojich výborne pripravených ihriskách, pričom máme k dispozícii všetky tréningové pomôcky.“

Príprava brankárov je špecifická. Nestačí len behanie a strečing. Kuciak veľa odpozeral od svojich bývalých trénerov a dnes to využíva. „Či to bol nebohý Julko Nôta v Rimavskej Sobote, Miro König z reprezentácie, v Slavii Praha Radek Černý alebo Peťo Boroš v Podbrezovej. Všetko vynikajúci odborníci a skvelí ľudia. Na 95 percent čerpám z ich práce. Z toho, čo som si poznačil a čo ma naučili. Im vďačím za posun v kariére,“ tvrdí skromný Martin.

Hoci chytá za Nitru, pod Zoborom nebýva. Jeho domovom je Štiavnik pri Bytči, odkiaľ pochádza manželka Martinka. Život v rodinnom dome s tromi synčekmi Martinom (5), Mateom (3) a Markusom (1) má v tejto dobe veľké výhody. „Deti nie sú ničím limitované. Pri ich výchove pandémiu ani nevnímam. Nemám čas sledovať správy. U nás bežia v televízore väčšinou rozprávky. Večer, keď ide hlavný príval negatívnych informácií, ich ukladáme na spánok. Zlé veci na mňa nedoliehajú. Nepripúšťam si ich. Hlavne, že sme zdraví a obišlo nás to,“ dodal Kuciak.