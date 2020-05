Dobrovoľníci vyzbierali pri Liptovskej Mare 285 vriec odpadu: Neuveríte, čo tam ľudia poodhadzovali!

Brehy Liptovskej Mary čistilo v utorok vyše 200 dobrovoľníkov. Išlo najmä o ľudí z prostredia cestovného ruchu, ktorí sú z dôvodu uzatvorených prevádzok pre pandémiu dočasne doma.

Pri zbieraní odpadkov našli dobrovoľníci polámanú loď, detský podsedák aj pneumatiku.Cieľom akcie bolo pripraviť blízke okolie Liptovskej Mary na tohtoročnú letnú sezónu. Tú plánujú v regióne otvoriť v sobotu 6. júna v cyklistickom duchu. "Cestovný ruch potrebuje reštart a našej výzvy sa dobrovoľne chytili práve ľudia, ktorí ho vytvárajú. Okolie Liptovskej Mary počas Enviro dňa čistilo vyše dvesto dobrovoľníkov, pomohlo aj viac ako 20 detí. Spoločne vyzbierali 285 vriec odpadkov," uviedla Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.

Aj minulý rok vyzbierali dobrovoľníci v okolí vodnej nádrže 350 vriec s odpadom rôzneho charakteru. Podľa riaditeľky liptovskej OOCR Dariny Bartkovej je smutné, že si veľa ľudí mýli zákutia v okolí Liptovskej Mary so smetiskom. "Verím, že aj takto ich upozorňujeme na to, že liptovská príroda má byť pre nás všetkých útočiskom, miestom aktívneho či pasívneho relaxu. Odpadky je vždy lepšie zobrať so sebou alebo im nájsť miesto v okolitých košoch či kontajneroch," doplnila Bartková.

Podujatie Environmentálny deň na Liptove spolu s partnermi zorganizovala OOCR Región Liptov a použila naň aj prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 1500 eur.