Spustil lavínu kritiky: Kéry zo Smeru neodchádza, nechce ustupovať názorom politikov, ako je Žiga

Poslanec Marián Kéry zo Smeru-SD neodchádza. Kritiku založenia platformy hodnotovej politiky s poslancami z klubu ĽSNS a Jánom Podmanickým označil za nepochopenie.

Podmanický v utorok informoval o odchode zo strany v tejto súvislosti. Kéry podľa vlastných slov v strane ostáva aj preto, aby neustupoval názorom politikov typu podpredsedu Smeru-SD Petra Žigu.

"Nepovedal by som, že sa cítim komfortne. Vyrušila ma miera kritiky a nepochopenie. Myslím si, že nás kritizujú ľudia, ktorí nie sú prvý deň v politike, a myslím si, že by mali by vedieť, že odkazy cez médiá nevedú nikam," povedal Kéry. Na kritiku zo strany podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho reagoval tým, že si s ním vymenil niekoľko správ, v ktorých sa mu snažil vysvetliť, že sa s kotlebovcami nespája. "Je to zle pochopené. Ak to pán podpredseda Pellegrini vidí takto, tak som z toho sklamaný," dodal a zdôraznil, že spolu s Podmanickým ohlásili platformu s predstaviteľmi KDŽP, a nie ĽSNS.

Predseda ĽSNS Marian Kotleba na túto platformu reagoval tým, že Smer-SD presadil v uplynulom volebnom období veľa liberálnych vecí, s ktorými nesúhlasili. Ocenil preto, že sa našli v rámci Smeru-SD aj konzervatívni poslanci. Podmanický podľa neho urobil osobné a slobodné rozhodnutie. "Verím, že to bude nie na škodu, ale práve naopak, na prospech toho, že sa v tomto volebnom období podarí viac konzervatívnych hodnôt presadiť," podotkol. Dodal, že by bol rád, keby v konzervatívnej platforme bolo všetkých 150 poslancov.

Podmanický oznámil rozhodnutie odísť zo strany na utorkovej tlačovej konferencii. Urobil tak v reakcii na výčitky predstaviteľov strany k jeho záujmu pridať sa k hodnotovej platforme konzervatívnych poslancov, ktorú avizovali členovia klubu ĽSNS. Podľa svojich slov nechce byť príčinou ďalšieho nárastu napätia v Smere-SD. Zdôraznil, že platforma bola iniciatívou poslanca Tomáša Tarabu zo strany Kresťanská demokracia - Život a prosperita (KDŽP).

Pellegrini ešte v pondelok (18. 5.) povedal, že to vníma ako ich individuálne rozhodnutie, ku ktorému by Smer-SD mal zaujať jasný postoj. Akúkoľvek spoluprácu s extrémistickou ĽSNS označil za chybný krok. Podpredseda Smeru-SD Peter Žiga skonštatoval, že je to v rozpore s hodnotovým ukotvením Smeru-SD. Hovorca Smeru-SD Ján Mažgút na odchod Podmanického reagoval tým, že je to jeho osobné rozhodnutie a strana ho rešpektuje.