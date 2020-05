Ostrý protest proti rekreačnej výstavbe: Výzvu na zachovanie Štrbského Plesa podpísalo za 14 hodín 10-tisíc ľudí

Verejnú výzvu za zachovanie Štrbského Plesa podpísalo za 14 hodín 10-tisíc občanov. Podnetom na spustenie výzvy bolo zverejnenie dokumentu o zmenách územného plánu v obci Štrba, ktorý obsahoval informácie o ďalšej rekreačnej výstavbe v lokalite Štrbského Plesa.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Uviedla to občianska iniciatíva My sme les v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala Iveta Niňajová z Asociácie prírodného turizmu a zároveň členka iniciatívy My sme les. Občianskym aktivistom sa nepáči, že kým stavby pribúdajú, zonácia Tatranského národného parku (TANAP) nie je pripravená ani po viac než 20-tich rokoch. Aktivisti žiadajú starostu obce Štrba, poslancov obecného zastupiteľstva aj prednostu okresného úradu v Poprade, aby odložili svoje rozhodovanie o zmene územného plánu obce Štrba až do momentu, dokedy nebude schválená zonácia, a s tým súvisiaci „program starostlivosti” pre TANAP.

Ako hlavný dôvod pre odklad rozhodovania považujú fakt, že osada Štrbské Pleso leží na území TANAP-u s 3. stupňom územnej ochrany, pričom jeho zastavané územie je v dotyku s chránenými územiami v 4. aj 5. stupni územnej ochrany. „Program starostlivosti" a zonácia TANAP-u je zároveň súčasťou Biosférickej rezervácie Tatry vyhlásenej UNESCO programom „Človek a biosféra” a Územia európskeho významu Tatry. Územie tak predstavuje biocentrum nadregionálneho významu. Podľa aktivistov je preto potrebné určenie limitov únosnosti a návštevnosti tejto prírodne aj kultúrne cennej rekreačnej lokality. Teda aj pre plány ďalšieho rozvoja tohto územia.