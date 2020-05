Pellegrini je proti novele zákona o prokuratúre: Vláda dosadzuje na odborné posty politických nominantov

Opozičný Smer-SD odmieta koaličný návrh, podľa ktorého by mohol za generálneho prokurátora kandidovať aj neprokurátor.

Vyhlásil to podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD). Novelu zákona o prokuratúre označil za "lex Lipšic", pretože jediným cieľom novely je podľa neho umožniť advokátovi Danielovi Lipšicovi stať sa generálnym prokurátorom. Pellegrini súhlasí s verejným vypočutím kandidátov aj s návrhom rozšíriť okruh subjektov, ktoré môžu kandidátov navrhovať. Odmieta však verejnú voľbu v pléne.

"Jediným cieľom tohto zákona je, aby sa tento pán mohol stať generálnym prokurátorom, a aby potom, ako sa ním stane, mohol pomôcť naplniť všetky predvolebné politické sľuby tejto koalície o zatváraní svojich politických oponentov," povedal Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii pred parlamentom. Vláda podľa neho takto pokračuje "vo veľmi nebezpečnom trende" politických nominácií na odborné posty.

Na čele prokuratúry by mal byť podľa Pellegriniho prokurátor rovnako, ako je na čele Najvyššieho súdu SR sudca. Takisto je podľa neho zarážajúce, že návrh predkladajú poslanci, a nie vláda. "Na generálnej prokuratúre dnes pracuje dostatočné množstvo špičkových prokurátorov, ktorí majú za sebou dlhoročnú prax, skúsenosť nielen v riadení, ale aj odhaľovaní a postihovaní tých najväčších káuz tejto krajiny," dodal.

Pellegrini kritizoval aj návrh verejnej voľby generálneho prokurátora v parlamente. "Generálny prokurátor by nemal vedieť, ktorý z poslancov hlasoval za neho a môže byť proti nemu. Pretože to raz môže použiť vo svojom rozhodovaní," dodal Pellegrini s tým, že sa tým môže stratiť nezávislosť šéfa prokuratúry. Na vedení strany a predsedníctve ešte nehovorili o tom, či Smer-SD ponúkne kandidáta. Pellegrini si nemyslí, že by sa chcel o funkciu uchádzať šéf Smeru-SD Robert Fico.

Poslanec Matúš Šutaj Eštok (Smer-SD) zároveň pripomenul, že Lipšic bol blízkym politickým partnerom Matoviča a poukázal na jeho kontakty v súčasnej vláde. Pripomenul tiež výčitky bývalej opozície k osobe Jaromíra Čižnára za to, že bol bývalým spolužiakom predsedu Smeru-SD Roberta Fica.