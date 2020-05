Dbajte na bezpečnosť! Kolobežkár môže byť zodpovedný za nehodu

Už nie sú iba hračkou pre deti, ale čoraz väčšiu obľubu získavajú aj medzi dospelými. Niektoré elektrické modely kolobežiek dosahujú celkom slušnú rýchlosť.

Nie vždy to však je bezpečné. Dôležité je dodržiavať predpisy a pravidlá bezpečnej jazdy. Ani to však nemusí vždy pomôcť. Nehody sa na cestách nevyhýbajú ani týmto dopravným prostriedkom. Kto je v takom prípade zodpovedný za škodu a dá sa vykryť z poistenia? Nevyhnú sa ani záujmu zo strany zlodejov.

Pravidlá ako chodec či cyklista

Čo sa týka predpisov ktoré platia pre kolobežkárov záleží od pohonu ich vozidla. Pre tých čo využívajú len silu ľudských musi dodržiavať tie isté predpisy ako chodci. „Osoba pohybujúca sa na kolobežke s pomocným motorčekom je považovaná za vodiča nemotorového vozidla,“ vysvetlila Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia PZ.

Teda v zmysle platných predpisov platia pre takéto kolobežky pravidlá ako pre bicyklistov. Polícia samostatné štatistiky v súvislosti s kolobežkami nevedie, sú zaradené v jednej skupine s nemotorovými vozidlami – bicyklami. „Vodiči nemotorového vozidla zavinili do konca apríla 69 dopravných nehôd,“ zhodnotila Bardyová.

Čo v prípade nehody

- V prípade, že kolíziu elektrickej kolobežky s chodcom na chodníku zavinil jej používateľ, za škodu, ktorá chodcovi vznikla, zodpovedá on. Rovnako tak v prípade, ak dôjde k zrážke s vozidlom a vinníkom nehody je vodič elektrickej kolobežky. „V prípade, že majiteľ kolobežky má uzatvorené poistenie domácnosti, v rámci poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti má poistené aj škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobí svojou jazdou. Škodu v takom prípade za neho uhradí poisťovňa,“ hovorí Pavol Pastír z oddelenia poistenia zodpovednosti UNIQA poisťovne. Týka sa to aj prípadov, ak by ste niekomu spôsobili škodu jazdou na prenajatej elektrickej kolobežke.

Kolízia s chodcom

Podľa celoštátneho zväzu nemeckého poisťovníctva (GDV) predstavuje kolízia s kolobežkou pre chodca silu okolo 150 kg, čo sa dá prirovnať k 6 baleniam cementu. „Obzvlášť pre staršie osoby môže už len kolízia znamenať potenciálne zranenie s dlhodobými následkami,“ uvádza sa vo vyhlásení organizácie.

Ukradnutá z pivnice

Elektrická kolobežka je rovnako ako bicykel a všetky športové potreby automaticky poistením krytá v poistení zariadenia domácnosti. Poisťovne však pri odškodnení rozlišujú, či zmizla priamo z bytu/domu alebo z pivníc a garáží, ktoré sa nachádzajú mimo priestoru domácnosti.

PZP a havarijné

Otvoriť galériu Kolobežkár môže byť zodpovedný za nehodu Zdroj: istock

Štefan Fajnor, riaditeľ pre neživotné poistenie vo FinGO.sk

- Povinné zmluvné poistenie (PZP) rovnako ako havarijné poistenie tak ako ho vnímame pri autách, sa na elektrické kolobežky nedá uzatvoriť, keďže novelou zákona o cestnej premávke sa „kolobežkári“ zadefinovali ako vodiči nemotorového vozidla, na ktorých sa vzťahujú rovnaké zákony ako na cyklistov. Touto novelou sa obmedzilo aj užívanie alkoholických nápojov a upravili sa pravidlá jazdy e-kolobežkou po chodníkoch pre chodcov.

Odškodné možno aj vysúdiť

Helena Kanderková, Allianz-SP

- Ak vodič jazdou na kolobežke spôsobí škodu na zdraví alebo majetku iného, je za ňu zodpovedný a poškodený má právo na náhradu škody. Vinník môže spôsobenú škodu uplatniť buď zo svojho poistenia zodpovednosti, ktoré je u nás súčasťou majetkového poistenia Môj domov. Ak vinník poistenie zodpovednosti nemá, poškodený má právo uplatniť si svoj nárok na odškodnenie v občiansko-právnom konaní. Ak mu vodič na kolobežke spôsobil zranenie, predloží poisťovni vinníka zdravotný záznam o zranení.