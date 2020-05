Martin pripravil pre škôlkarov v Bratislave farebné prekvapenie: Na maľbách pre decká makal 17 hodín

Perfektné privítanie. Doslova pastva pre očká čaká na deti po návrate do materskej školy v bratislavskej Karlovej Vsi.

Čmáranice z jej fasády zmizli a nahradili ju kresby street art umelca Martina Hirnera (25) alias Doke. Ako došlo k tomu, že nástenné maľby, ktoré mnohí nesprávne volajú grafity, zdobia práve škôlku? Impulzom na vytvorenie diela pre deti bola snaha nájsť stenu, na ktorej by sa umelci realizovali. „Oslovili sme Karlovu Ves a začali sme na túto tému komunikovať,“ vraví Doke.

Myšlienka skrášliť nevábnu fasádu MŠ na Majerníkovej 11 prišla zo strany mestskej časti. „Karlova Ves aj jej obyvatelia majú ťažkosti s grafitmi. Väčšina ich označuje ako čmáranice. V záujme kompromisu sme grafiťákom vyčlenili konkrétnu stenu, kde sa mohli realizovať,“ vysvetlil Branislav Heldes, hovorca Karlovej Vsi. Martinovu tvorbu sledovali dlhší čas. „Na youtube má vyše 825-tisíc sledovateľov pod značkou @doketv.

Navrhli sme mu, aby zveľadil dlhodobo poškodenú fasádu, a on náš návrh prijal,“ dodal Heldes. Po ukončení malieb ich milo prekvapil pozitívny ohlas obyvateľov. „Bol som veľmi rád, že môžem svoje umenie realizovať pre deti. Jedinou podmienkou bolo, že to musí byť detská tematika,“ vyjadril sa výtvarník. Napriek tomu, že deti zatiaľ pre koronakrízu do škôlky nechodia, zopár ich už stretol.

„Jeden chlapček pri pohľade na stenu vymenoval všetky zvieratká. A ja som mal strach, že ich nespoznajú,“ dodal umelec. Jeho slová potvrdila aj riaditeľka škôlky Iveta Ryzá. „Martin je skvelý chalan, veľmi si vážime, že celú prácu zrealizoval v podstate zadarmo, len za náklady na materiál, ktoré hradila mestská časť,“ povedala. Verí, že tieto maľby potešia aj detičky, ktoré sa už azda čoskoro vrátia do škôlok.

Zvieratká na stene

- Príprava maľby: 2 dni

- Realizácia: vyše 17 hodín

- Na maľbu použil: 15 l farby a 30 sprejov