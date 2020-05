Od 1. júna sa spúšťa dobrovoľná výučba: Dôležité informácie pre rodičov! Takto otvoria školy a škôlky

Rodičia sa dočkali. Po deviatich týždňoch, čo mali výučbu svojich ratolestí na vlastných pleciach, si môžu konečne odfúknuť - zodpovednosť za vzdelávanie opäť preberie od júna štát.

Nebude to však návrat do normálu, aký si pamätáme z obdobia pred krízou. Otvorenie škôl budú sprevádzať doteraz nevídané hygienické opatrenia. Školy a škôlky sa otvoria od prvého júna, nie však všetky. „Škôlky komplet - všetky ročníky, a školy len do piateho ročníka, čiže prvý stupeň plus piaty ročník z druhého stupňa,“ spresnil premiér Igor Matovič (47) s tým, že vďaka priaznivej epidemiologickej situácii bude v jednej triede viac žiakov, ako pôvodne plánovali.

„Rozhodli sme sa byť odvážnejší, že v triede nebude len dvanásť žiakov, ale až dvadsať žiakov,“ opísal Matovič podmienky maximálneho počtu žiakov pre základné školy do 5. ročníka. V škôlkach bude najviac 15 detí v jednej skupine. Minister školstva Branislav Gröhling (46) zdôraznil, že nepôjde o 100% návrat do stavu ako pred koronavírusom a obnovenie škôl bude sprevádzať viacero hygienických a bezpečnostných opatrení.

Rodičia sa budú môcť v priestoroch škôlky, v interiéri či exteriéri, zdržať pri privedení dieťaťa maximálne desať minút a budú musieť mať na tvári rúško. O tom, či sa škola alebo materská škola otvorí, rozhodne jej zriaďovateľ - teda mestá, obce či cirkvi. „Teraz je to obdobie, keď školy budú zisťovať záujem o návrat do škôl u rodičov,“ skonštatoval minister školstva.

Rozhodnú rodičia

Konečné rozhodnutie budú mať teda v rukách ich zákonní zástupcovia. „Rodičia budú môcť s deťmi ostať doma, ak sa tak rozhodnú. Či už preto, že nemajú záujem o návrat do školy, alebo zo zdravotných dôvodov,“ povedal Gröhling. Do materských škôl sa v prvom rade budú môcť vrátiť deti zdravotníkov, policajtov, vojakov či pedagogických zamestnancov. Pre žiakov základných škôl od šiesteho ročníka bude naďalej prebiehať forma výučby dištančnou metódou ako doteraz.

Bližšie podmienky, za akých sa bude konať vyučovanie, budú zverejnené v najbližších dňoch. Premiér Igor Matovič doplnil, že pre pandémiu zrušené cestovanie zadarmo pre študentov sa po uvoľnení opatrení obnoví. „Logicky tie deti, ktoré budú môcť navštevovať svoju školu alebo škôlku, tak budú mať uvoľnené aj toto opatrenie, že budú mať bezplatné cestovanie,“ vyhlásil premiér.

Opatrenia pre školy (do 5. ročníka) a škôlky