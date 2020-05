Z uvoľňovania obmedzení sa tešia aj futbalisti: Termín reštartu Fortuna ligy začína byť reálny

Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik (57) privítal rozhodnutie predsedu vlády SR Igora Matoviča a konzília odborníkov, ktorí v súvislosti s uvoľňovaním opatrení po ústupe pandémie koronavírusu plánujú od 3. júna povoliť vrcholové súťaženie.

Osudom prerušeného ročníka Fortuna ligy sa bude zaoberať v piatok 22. mája Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK), reštart súťaže je však podľa vrcholných funkcionárov futbalového hnutia na dobrej ceste.

"Rozhodnutie odborníkov obnoviť športové dianie na Slovensku vítame. Zdravie je na prvom mieste, aleJe nám jasné, že zápasy sa budú hrať bez prítomnosti divákov. Ak sa bude postupovať na základe nášho manuálu, ktorý sme posunuli na vládu a krízový štáb, tak to dokážeme zvládnuť.povedal pre TASR Kováčik.Prezidenta ÚLK Ivana Kozáka potešilo, žeDoteraz trénovali v menších skupinách. "Pre nás je to vítaná správa. Samozrejme, stále platia prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré treba dodržiavať, ako je napríklad zákaz využívania šatní.Zatiaľ sa držíme tohto termínu. O všetkom sa budeme rozprávať v piatok na Prezídiu ÚLK so zástupcami klubov a uvidíme, na čom sa dohodneme," zareagoval Kozák pre TASR.

Po základnej časti FL je na čele tabuľky obhajca titulu ŠK Slovan Bratislava, ktorý má desaťbodový náskok pred MŠK Žilina. Súťaž prerušili 7. marca, prvé kolo nadstavbovej časti naplánované o týždeň neskôr neumožnila odohrať pandémia koronavírusu.