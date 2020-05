Expresná reakcia zamestnávateľov na otvorenie škôl: Dobrovoľná školská dochádzka má trhliny

Najväčší zamestnávatelia na Slovensku združení v Klube 500 privítali plány na otvorenie škôl od začiatku júna, ktoré v pondelok avizoval premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Nesúhlasia však s faktom, že školská dochádzka bude dobrovoľná. Takýto prístup je nesystémový a vnesie nielen chaos do vzdelávania a hodnotenia žiakov, ale zaťaží aj sociálny systém a štátnu kasu, zdôraznil Klub 500.

"Žiaci v rámci jednej triedy nedostanú výučbu v jednotnej kvalite a prehlbovať sa bude aj rozdiel v získaných vedomostiach. Nehovoriac o dosahoch aj na sociálny systém, ak tisícky rodičov ostanú s deťmi doma a budú navyše poberať príspevok na opateru člena rodiny. Prečo by posielali deti do školy, keď dostanú 80 % príspevok a zostanú doma?" upozornil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Prvý stupeň základných škôl vrátane piateho ročníka navštevuje na Slovensku okolo 250.000 žiakov a v predškolskom veku je približne ďalších 60.000 detí. Ak by sa do škôl vrátila len časť týchto detí, približne desiatky tisíc ľudí ostanú s dieťaťom doma. Podľa Klubu 500 je dôležité otvoriť školy a škôlky aj preto, aby sa rodičia mohli vrátiť do práce a zarábať.

"Za posledné mesiace sa z peňazí Sociálnej poisťovne vyplatili milióny eur či už v rámci príspevkov OČR alebo v rámci kompenzácie poklesu tržieb pre pandémiu COVID-19. Aby mohol sociálny systém fungovať, je potrebné nielen z neho čerpať, ale aj doň prispievať. A to bez fungujúcich firiem a pracujúcich ľudí nebude možné," dodal Gregor.

Zamestnávatelia v reakcii na ohlásené zmeny poprosili vládu, aby sa prihlásila k zodpovednosti za svoje rozhodnutia a rozhodla o povinnej dochádzke pre všetky deti na prvom stupni až do piateho ročníka. "Skutočné dosahy pandémie na ekonomiku Slovenska a Európskej únie totiž budeme vidieť len v priebehu nasledujúcich dvoch až troch mesiacov a aj tie musíme prijať s pokorou," dodal Klub 500.