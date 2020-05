Vláda chce pomôcť stravovacím zariadeniam: Budeme platiť gastrolístkami len v reštauráciách?

Ak dostávate gastrolístky, kde ich míňate? Kupujete si za ne teplý obed, alebo nimi platíte v potravinách?

Vláda chce, aby si zamestnanci mohli vybrať medzi stravovacími poukážkami a vyššou výplatou. To ale nie je všetko. V hre je aj možnosť, že lístkami by sa dalo platiť iba v reštauráciách. Vláda zvažuje, že stravnými lístkami by sa platilo iba v reštauráciách. „Presadzujeme aj pomoc reštaurá­ciám, napríklad stravné lístky by sa mali dať uplatniť len v reštaurá­ciách, nie na nákupy v supermarketoch. Môžeme uvažovať o tom, či nezaviesť poukážky, ktoré by sa dali používať na domácnosť len v reštauráciách,“ povedala v nedeľu v RTVS vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Ministerstvo práce odpísalo, že návrhy, ktoré sa týkajú poskytovania stravného zamestnancom, prediskutuje tripartita. „Podpora reštaurácií by to bola, avšak nemala by sa takto zamieňať so skutočnou a reálnou podporou štátu tohto segmentu služieb,“ reaguje Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív. Pre odbory je zasa dôležité, aby zamestnávatelia naďalej zamestnancom zabezpečovali stravovanie, či už v závodnej jedálni alebo prostredníctvom gastrolístkov.

Kedysi chýbal jeden hlas

Vláda sa zaviazala, že zamestnancom umožní vybrať si medzi gastrolístkami a príspevkom na stravu. Nie je to žiadna novinka. Parlament v júli 2011 hlasoval o návrhu, aby zamestnávateľ mohol namiesto nich vyplácať príspevok na stravovanie. Za pozmeňujúci návrh vtedajšieho poslanca Igora Matoviča (OĽaNO) hlasovalo 70 zo 140 prítomných poslancov. Na to, aby prešiel, chýbal jeden jediný hlas. Onedlho vláda padla a už sa takýto návrh neobjavil.

Na dedine nemáte také možnosti

Roman (30), potravinár, Nitra

- Podľa mňa to nie je dobré riešenie, je to blbosť a mali by to nechať tak, ako to bolo doteraz. Nie vždy sa dá ísť najesť do reštaurácie, ja pracujem na dedine a väčšinu času trávim u svojho starého otca na dedine. Za tie lístky nakúpim a navarím, kde by som ich chodil teraz míňať? Nie je to vôbec premyslené, ľudia nežijú len v mestách.

Podnikateľom by to pomohlo, ľuďom menej

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

- Malo by to určite pozitívny vplyv na reštaurácie. V reštauračných službách pracuje priamo aj nepriamo niekoľko tisíc ľudí, bola by to relevantná podpora. Na druhej strane zákazník by si nevedel za tieto lístky nakúpiť bežné potraviny, čo môže byť veľká nevýhoda. Pri nižšej mzde je podiel straveniek relatívne významná položka.

Nie každý môže ísť do reštaurácie

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

- Snaha podporiť reštaurácie je síce vítaná, avšak konkrétne túto myšlienku vnímame ako obmedzujúcu pre celý rad zamestnancov. Nie každý sa chce alebo môže stravovať v reštaurácii v blízkosti pracoviska. Zamestnanci, zvlášť v robotníckych a technických profesiách, si často jedlo nosia z domu a gastrolístky z veľkej časti využívajú na nákup potravín. To platí aj o zamestnancoch s rôznymi typmi potravinových intolerancií.

Stravovanie zamestnancov

- nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci jednej pracovnej zmeny odrobí viac ako 4 hodiny

- zamestnávateľ mu na stravovanie prispieva v sume najmenej 55 % ceny jedla, ale na každé jedlo najviac do 55 % stravného pri pracovnej ceste od 5 do 12 hodín

- ak firma nemá závodnú jedáleň, nároky zamestnancov uspokojuje stravovacími poukážkami - gastrolístkami

- gastrolístok musí mať hodnotu najmenej 75 % stravného pri pracovnej ceste od 5 do 12 hodín

Minimum zmrazili do roku 2021

Na Slovensku sa schyľovalo k parlamentným voľbám a koronavírus bol ešte ďaleko, keď rezort práce pod vedením Jána Richtera (Smer) informoval o návrhu opatrenia, ktorým by sa zvýšilo stravné a zákonite aj minimálny gastrolístok. Nakoniec k tomu nepríde. Parlament 13. mája rozhodol, že valorizácia stravného sa do 31. decembra 2021 neuplatňuje. „Veľkej väčšiny ľudí sa toto nebude týkať, pretože aj tak so zamestnávateľmi najmä prostredníctvom kolektívnych dohôd cez odbory majú dohodnuté vyššie stravné lístky, čiže nemení sa pre nich nič,“ povedal nový minister Milan Krajniak (Sme rodina).

Ako sa to vyvíja