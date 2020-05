Už nie je sám: Rozvedený spevák Lukáš Adamec prehovoril o novej priateľke

Už nie je sám! Nie je žiadnym tajomstvom, že spevák Lukáš Adamec (33) už nie je ženáčom.

Jeho exmanželka Miriam (30), s ktorou má dve deti, už začiatkom minulého roka priznala, že sa stala slobodnou mamou. So synčekom Teom (6) a dcérkou Leou (3,5) sa z dedinky neďaleko Bratislavy presťahovala do rodných Košíc. Spevák však teraz prvýkrát priznal, že okrem hudby má už aj ďalšiu lásku a miesto po jeho boku zaujala nová žena. Ako sám prezradil, zohrala dôležitú úlohu aj pri jeho nedávnych narodeninách.

Keďže manželstvo Lukáša Adamca vyzeralo dlhé roky idylicky, o to väčším šokom bolo, keď sa už pred dvoma rokmi v lete prevalilo, že u víťaza speváckej súťaže visí rozvod na vlásku. Päťročnému zväzku s manželkou Miriam, s ktorou má dve deti, napokon naozaj odzvonilo. Spevákova exmanželka začiatkom minulého roka priznala, že sa stala slobodnou mamou a so synom aj dcérkou sa presťahovala z vily pri jazere neďaleko Bratislavy do rodných Košíc.

Už v minulosti sa objavili informácie, že nedorozumenia medzi manželmi vyvolávala pracovná zaneprázdenosť speváka a muzikantský život. „Určite aj to bude jeden z dôvodov, ktorých je však oveľa viac,“ povedal Adamec k téme krachu manželstva pred dvoma rokmi pre Nový Čas Nedeľa.

Realizátorka nápadu

Ako však vysvitlo, rozvedený hudobník sa pohol ďalej a začal novú životnú etapu. Jazyk sa mu rozviazal v markizáckom Teleráne, keď prišla reč na sveter, ktorý dostal v marci ako narodeninový darček od mamy. „To bol hlavne nápad mojej priateľky a mama bola realizátorom. Ja som kedysi dávno dostal od mamy na Vianoce tiež podobný sveter, tak som tak podsúval mojej priateľke jé, aký dobrý sveter‘, že by som taký raz chcel,“ povedal pre Markízu Adamec, ktorý na narodeniny vyfasoval podobný farebný sveter, aký mal Miro Žbirka vo filme Neberte nám princeznú. Keď ho Nový Čas ohľadom novej známosti oslovil, nebolo mu však do reči a opäť zatiahol spiatočku.

„To vôbec s vami nebudem nikdy riešiť, to dobre viete,“ reagoval Lukáš, ktorý následne poďakoval a zložil telefón. To, že je zamilovaný, však už neskrýva a prejavilo sa to aj v jeho novom videoklipe Najviac. Na jednom zo záberov je na stene nápis „Láska je tiež infekčná“. Ktorá žena však kraľuje jeho srdcu, si zatiaľ necháva pre seba.