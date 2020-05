Konečne trénujú aj plavci: Už sme pomaly prestávali veriť!

Slovenskí plaveckí reprezentanti v pondelok absolvovali prvý tréning po dvoch mesiacoch. Za prísnych bezpečnostných podmienok strávili v bazéne na bratislavských Pasienkoch aspoň 60 minút aj Tomáš Klobučník a Andrea Podmaníková.

Plavecké hnutie v spolupráci so štátnymi orgánmi teraz pracuje na tom, aby sa na Slovensku mohlo trénovať aj v ďalších bazénoch. Najreálnejšia sa javí možnosť otvoriť stredisko v Šamoríne. Kameň zo srdca spadol hlavne prezidentovi Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivanovi Šulekovi, ktorý poukazoval na to, že počas uplynulých dvoch mesiacov nečinnosti začínali slovenskí plavci výrazne strácať výkonnosť v porovnaní so zahraničnými konkurentmi.

Po 6. marci sa plavci cítili podobne ako ryby, ktorým niekto vypustil rybník.Počítali sme možno až so septembrom. Potrebovali sme dať našim reprezentantom aspoň také podmienky, aké majú plavci v iných krajinách. Olympiáda bude až o vyše roka, javí sa to ako dlhá doba. Lenže ak plavec vypadne na mesiac z tréningu, potrebuje dvojnásobne dlhý čas na to, aby sa vrátil do formy,“ pripomenul Šulek na brífingu v plavárni na Pasienkoch.