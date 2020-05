Manželia Gáboríkovci očakávajú príchod prvého potomka: Čudné manévre pred pôrodom

Keď Marián (38) a Ivana (33) Gáboríkovci oznámili svetu, že čakajú svoj prvý prírastok do rodiny, nesmierne sa tešila nielen ich rodina, ale aj priatelia a fanúšikovia.

Gáboríkovci si podľa našich informácií želali, aby ich prvorodené dieťatko prišlo na svet 14. mája. Marián sa totiž narodil 14. februára a 14. júla mali aj svadbu. Štrnástka sa tak zdá byť osudovým číslom známeho športovca, ale život to zariadil inak.

Aj keď všetko nasvedčovalo tomu, že sa pôrod už blíži, dvojica sa 14. mája popoludní objavila pred trenčianskou nemocnicou. Lenže išlo o planý poplach a namiesto pôrodu Ivana absolvovala iba plánovanú kontrolu.objasnil štvrtkovú návštevu kliniky Gáborík a Ivana dodala:V tento deň sa teda ešte z príchodu prvého potomka Gáboríkovci netešili.

V pondelok to však už vyzeralo tak, že už naozaj porodí, keďže sa Gáborík znova objavil pred pôrodnicou. „Majo vliekol do nemocnice potrebné veci, v rukách mal kufor aj veľký batoh,“ povedal Novému Času pozorný čitateľ. Tento krok naznačoval, že Ivana by už mala byť hospitalizovaná v nemocnici, ale manželia sa zrejme rozhodli všetkých zmiasť. Gáboríková totiž v ten deň len o čosi neskôr zverejnila na sociálnej sieti fotku zo slnečnej terasy, kde si vychutnáva teplé počasie. Podľa našich informácii to bol len mätúci manéver, aby zakryli, že je už v nemocnici, kam hokejista niesol veci.

Každopádne, zaľúbenci sa už svojho dieťaťa nevedia dočkať a priznali, že sú pripravení na túto veľkú zmenu v ich životoch. „Hovorí sa, že dieťa vám zmení život, tak som na túto zmenu zvedavý.priznal hrdý otec, ktorý tvorí pár so sexi tanečnicou od leta 2011. Svoj dlhoročný vzťah hrdličky spečatili romantickou svadbou 14. júla 2017 v kaštieli za prítomnosti množstva celebritných a športových hostí.

Keďže bývalý skvelý útočník sa pre zdravotné problémy na vrcholový ľad v drese Ottawy už nevráti, svoje rodinné zázemie našli v Trenčíne, kde športovec postavil luxusnú vilu, ktorá im poskytuje maximálny životný komfort. A práve v krásnom sídle pod Trenčianskym hradom budú vychovávať svojho prvého potomka.