Kanadská letka robila predstavenie pre ľudí v izolácii: Pilotka zahynula po páde medzi domy

Chceli pozdvihnúť morálku ľudí počas karantény, no predstavenie elitných pilotov sa skončilo tragédiou.

Jedno lietadlo kanadskej akrobatickej letky Snowbirds sa zrútilo medzi domy. Kapitánka Jenn Casey nehodu neprežila. Letecké šou pre obyvateľov začali robiť v Taliansku či vo Francúzsku. Pozadu neostali ani Kanaďania. Jenn Casey bola pôvodne rozhlasovou reportérkou. Pred dvoma rokmi začala pracovať pre letku Snowbirds ako jej hovorkyňa. Len pred dvoma týždňami oznamovala verejnosti začiatok operácie Inšpirácia – série vystúpení počas karantény.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Osudný okamih prišiel v nedeľu v meste Kamloops na západe Kanady. Z miestneho letiska vzlietla dvojica strojov, no jeden sa vzápätí dostal do problémov a začal padať. Podľa záberov, ktoré urobili svedkovia havárie, sa zo stroja katapultovali obaja členovia posádky, no boli v tom okamihu už dosť nízko nad zemou.

Lietadlo spadlo na dvor jedného z domov a začalo horieť. Letci dopadli na strechy. Kapitán Richard MacDougall bol vážne zranený, kapitánka Jennifer Casey však zahynula. Šťastím v nešťastí bolo, že na zemi sa nikomu ďalšiemu nič nestalo. Letka Snowbirds používa dvojmiestne prúdové cvičné lietadlá Canadair CT-114 Tutor zo 60. rokov. Na plot ich základne začali ľudia po havárii nosiť odkazy a srdiečka pre mŕtvu pilotku.