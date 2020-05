Matovič zverejnil na Facebooku fotku Jána Pavla II. a poriadne to prepískol: Náprava premiéra už prišla neskoro!

Urazil kresťanov. Premiér Matovič si chcel pripomenúť krásne 100. výročie narodenia Jána Pavla II. Urobil to dosť zvláštne.

Premiér Igor Matovič je hlboko veriaci. Jeho vyjadrovanie mu však neraz mnohí vyčítajú. V pondelok si chcel na svojom facebooku pripomenúť 100. výročie narodenia Jána Pavla II., a tak uverejnil jeho fotku s prianím: "Všetko najlepšie, šéfe."

Do nešťastného výberu slov sa ihneď mnohí obuli, a preto to Matovič zmenil a napísal: "Všetko najlešie, užívajte nebíčko." Predošlú chybu mu však slovenskí veriaci nezabudli. "Titulný koment k obrázku hovorí o ´úrovni´ premiéra," napísal jeden z premiérvých sledovateľov na facebooku. "Vy ste nenormálny, také dačo napísať," znie ďalší.

Matovič si to však nepolepšil ani s opraveným statusom. "Toto akože vážne? Nemáte kúska chochmesu? Užívajte nebíčko? To ako keby som ja vám napísal, že na skoré videnie s ním," kritizuje Slovák. Premiér však ľuďom neulahodil ani tým, že vôbec status menil: "Už netrapošte a správajte sa ako štátnik, premiér krajiny a ľudí. A hlavne stáť si za svojimi činmi. Niečo napísať a potom to rýchlo zmeniť, nie je rozumné, ba priam úbohé. Skúste sa radšej viac venovať racionálnym veciam v politike ako vypisovať na fb," napísal mu ďalší muž.

Našli sa aj takí, ktorých si svojím statusom naklonil: "Kým ostatní riešia povrchné blbosti, mne sa páči premiérova úprimnosť a nadhľad. Raz sa v nebi stretneme, potykáme si, bude sranda, nikto sa nebude hrať na nikoho, či už bol pápež alebo obyčajná babička v dedine. Všetci sme si rovní. Podľa mňa Ján Pavol II to berie úplne v pohode a má v láske náš národ. Je to môj birmovný patrón a vyprosujem od Neho milosti pre premiéra aj pre celé SK."