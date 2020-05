Zdravotníctvo sa vracia do čias pred pandémiou: Jediná výnimka, ktorá bude platiť

Zdravotníctvo opäť začína naplno fungovať. Na pondelňajšej tlačovej konferencii to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Rezort po novom zrušil podmienku 14 dňovej karantény pred plánovanými operačnými výkonmi. Predoperačné vyšetrenia budú opäť robiť všeobecní lekári alebo internisti. Pred plánovanou operáciou sa zároveň budú testovať na Covid-19 len rizikoví pacienti, ktorým to indikuje lekár. "Je dôležité, aby začalo zdravotníctvo opäť fungovať naplno tak, ako sme boli zvyknutí," konštatoval šéf rezortu.

Ako uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre odbor všeobecné lekárstvo Adriana Šimková, všeobecní lekári veľmi vítajú, že pacienti sa môžu opäť dostaviť do ambulancií. Lekári sa tak podľa nej budú môcť vrátiť k súvislému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Hlavný odborník MZ SR pre chirurgiu Juraj Pechan informoval, že určitá časť odložiteľných zákrokov by sa mala smerovať na jeseň. "Nevieme v najbližších mesiacoch všetko dohnať," konštatoval. Dodal tiež, že podľa odhadov za uplynulých šesť týždňov výkon operácií klesol na 50 %.

Či a kedy bude núdzový stav zrušený, šéf rezortu zdravotníctva nevedel povedať. Túto otázku má posudzovať Ústredný krízový štáb a následne bude materiál predložený na vládu. Je to však podľa neho na zváženie. Ako Krajčí dodal, hlavní odborníci na jednotlivé lekárske odbory vydajú usmernenia, následne vydá príkaz ministra. "Dnešným dňom by sme boli radi, aby sa systém vrátil do obdobia pred pandémiou. Jediná výnimka bude, že sa v prípade potreby zváži aj test na Covid-19," uzavrel.