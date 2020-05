Odborníci sú jednotní v kritike premiéra: Matovič sa príliš vžil do úlohy záchrancu životov

Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) pri vnímaní všetkých aspektov krízy bráni prílišné „vžitie sa do úlohy záchrancu životov“, myslí si 90 percent opýtaných odborníkov.

Vyplýva to z prieskumu iniciatívy Korona:fakty, na ktorom sa zúčastnilo 48 expertov z rôznych oblastí spoločenských a prírodných vied. Presne polovica odborníkov vníma spory medzi premiérom a podpredsedom vlády Richardom Sulíkom (SaS) ako nepríjemné, no fungujúce. Mierna väčšina uviedla, že vláda by sa mala v najbližších troch mesiacoch venovať boju proti koronavírusu výrazne menej ako doteraz. Parlament by mal byť zároveň aktívnejší pri kontrole fungovania vlády a štátnych orgánov počas pandémie. Myslí si to takmer 90 percent oslovených odborníkov.

Odborníci sú podľa prieskumu jednotní v kritike premiéra. Vyše 89 percent sa stotožnilo s tvrdením, že Matovič sa príliš stotožnil s úlohou „záchrancu životov“ a bráni mu to brať do úvahy aj iné aspekty krízy. Z expertov s týmto výrokom skôr nesúhlasilo 6 percent. Úplný nesúhlas nevyjadril ani jeden z nich.

Pri hodnotení komunikácie ústavných činiteľov o koronakríze sa vytvorili dve skupiny. Polovica opýtaných uviedla, že verejné spory medzi Matovičom a Sulíkom môžu byť nepríjemné, no fungujú a prijímajú sa správne rozhodnutia. 42 percent respondentov si myslí, že hlavným komunikátorom voči občanom by mal zostať predseda vlády.

Väčšina expertov (83 percent) považuje za dôležité, aby boli opatrenia, ktoré sú počas krízy zavádzané, právne čisté. Pre 15 percent odborníkov sú však vzhľadom na vážnosť situácie otázniky súvisiace s právnou čistotou niektorých opatrení nepodstatné.

Spomedzi 48 odborníkov si 81 percent myslí, že prijímané opatrenia sú v niektorých prípadoch výrazne ideologicky motivované. Narážajú pritom najmä na zastavenie interrupcií a zatvorenie obchodov v nedeľu. Vyše polovica (52 percent) s týmto tvrdením súhlasí úplne, 29 percent skôr súhlasí a 17 percent skôr nesúhlasí.

Takmer 90 percent odborníkov sa stotožnilo s názorom, že štát pri riešení nákazy v domovoch sociálnych služieb a v osadách nevedel problémom predchádzať, ale len na ne reagoval. Zvyšok oslovených (10 percent) s týmto tvrdením nesúhlasí.

Podľa 44 percent respondentov je krízová situácia zo strany vlády a štátnych orgánov zvládaná a riadená lepšie ako očakávali na začiatku pandémie. Pre 42 percent expertov to spĺňa očakávanie, ktoré mali pred koronakrízou. Takmer 15 percent označilo možnosť, že je to horšie ako očakávali. Kvalita riadenia zo strany štátu sa pre vyše 52 percent zlepšila. Takmer 38 percent odborníkov v prieskume tvrdí, že sa kvalita nezmenila a vyše 8,3 percenta vníma zhoršenie kvality.

Iniciatíva Korona:fakty je apolitickým a neziskovým projektom s cieľom priniesť viac odbornosti do diskusie o riešení pandémie a jej dôsledkov pre Slovensko. Autorom myšlienky je ekonóm a bývalý predseda strany Spolu Miroslav Beblavý. Iniciatívu spustil v spolupráci s publicistom Jakubom Godom, dátovým analytikom Pavlom Škápikom a špecialistkou na komunikáciu Katarínou Gažíkovou.