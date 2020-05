Návrh vlády o gastrolístkoch sa nestretol s pochopením: Toto je odpoveď naštvaných Slovákov!

Vláda chce zabezpečiť, aby ľudia gastrolístkami podporili reštaurácie namiesto veľkých reťazcov.

Vláda predstavila niekoľko návrhov riešení pre podnikateľov, ktorých ovplyvnila koronakríza. Jeden z nich sa týky využívania gastrolístkov. Podľa novej formy pomoci, ktorú navrhuje vláda, by sa mali gastrolístky využívať len v reštauráciách, nie v supermarketoch.

Po oznámení tohto riešenia sa spustila vlna kritiky. Ozvali sa aj čitatelia Nového Času, ktorí s tým nesúhlasia. "Čo sa zbláznili? Veď ja nemôžem odísť do reštaurácie z priemyselného parku, veď mám len pol hodinovú prestávku a najbližšia reštaurácia je na 6 km. Nehovorím ani o tom, že v malom závode nemáme ani bufet," znie hlas jedného z čitateľov.

"A čo vegetariáni a vegáni. Tí majú jesť v ktorej reštike, keď na obed máte 30 minút?" Pýta sa ďalšia čitateľka. "Je to pekná hlúposť, muž nemá možnosť ísť z roboty do reštaurácie sa najesť, tak budeme musieť povinne chodiť do reštaurácií? Uprednostňujeme domácu stravu do reštiky chodíme len občas, nefandíme tomu," hovorí ďalší názor.

Čitatelia však v opatrení vidia problém aj pre ľudí, ktorí pracujú na dedinách: "Kto pojde do reštauracie, keď pracuje na dedine, pojde sa naobedovať do mesta?" Nariadenie by poriadne zasiahlo aj do rozpočtu ľudí, ktorí pracujú na nočné smeny: "A tí čo chodia na smeny, ako pôjdu do reštaurácie, keď je v noci zatvorené a oni majú nárok na stravné, alebo, keď si chcem stravu kúpiť v potravinách, tak nemôžem použiť lístok?"