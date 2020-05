Buckinghamský palác zrecenzoval knihu o Meghan a Harrym: Z tých slov vojvodkyňu roztrhne

Princ Harry si s manželkou Meghan plánovali, ako to celému svetu konečne vysvetlia vo svojej knihe Finding Freedom. Než sa do nej verejnosť mohla začítať, prišla opäť tvrdá recenzia.

A to priamo z Buckinghamského paláca! Ten publikáciu označil ako účelovú telenovelu, ktorá má ďaleko od skutočnosti. "Je to úprimný, veľmi intímny a odzbrojujúci portrét," píšu v anotácii autori knihy, ktorú pre Harryho a Meghan vytvorili.

"Bola to telenovela. Všetci vedia, aký príbeh majú čakať. Všetci ale cítia, že tá dráma a všetko okolo, čo povstalo, je už preč. Zvyšok kráľovskej rodiny už chce ísť ďalej. Nie je to žiadna horúca téma konverzácií vo vnútri rodiny. Napísalo sa o nich už toľko kníh, ktoré hádzali bomby všetkými smermi. Sú na to zvyknutí," cituje Sunday Times zdroj z Buckinghamského paláca. Knihu s 320 stranami napísali Omid Scobie a Catherine Durand.