Adrenalín bezpečného športu uchvátil aj Petra Kurica

Vraj to bola láska na prvý stisk chytu. Športový lezec Peter Kuric má za sebou už účasť na olympijských hrách mládeže a sníva aj svoj veľký olympijský sen. K jeho splneniu mu pomáhajú aj Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenský olympijský a športový výbor, ktorí ho zaradili do projektu Juniorského olympijského tímu. Projekt JOT podporujú Nadácia SPP, LYNX a KOOPERATIVA.

S lezením začínal pred desiatimi rokmi, keď začal spolu s kamarátom chodiť v Handlovej do horolezeckého krúžku. Predtým skúšal rôzne športy, ale dlho pri nich nevydržal. Prvé dva roky liezol na menších umelých stenách, potom prešiel aj na skaly a začal súťažiť. Dnes nevynechá jedinú možnosť, aby si mohol zaliezť. „Na športovom lezení sú najkrajšie sloboda a voľnosť. Loziť sa dá kdekoľvek vo svete, veď skaly sú všade, nachádzajú sa na rôznych úžasných miestach. Na niektoré miesta na skalách sa ľudia normálnym spôsobom často ani nedostanú. Okrem spoznávania nových miest je v športovom lezení skvelá komunita ľudí, v ktorej sa všetci skvele cítime,“ rozhovoril sa Peter Kuric, podľa ktorého nie je lezenie nebezpečným športom.

Otvoriť galériu Zdroj: JOT

Lezcov istia na lanách, len málo ľudí vo svete dosahuje ciele bez istenia. V jeho začiatkoch mali rodičia oňho strach, od športovania ho však neodhovárali. Dnes si už na jeho záľubu zvykli a podporujú ho v športovom napredovaní. „Pri lezení nemám strach, skôr cítim veľký adrenalín. Na výšky si človek zvykne.“

Čerstvý maturant a absolvent odboru technické lýceum na Strednej odbornej škole v Handlovej nezaháľa ani počas týchto dní, keď je športový svet ochromený koronavírusom. Využíva možnosti lezenia po prírodných skalách. „Mám kopec obľúbených miest, nedávno som bol na Súľovských skalách, chodím aj do oblasti Banskej Bystrice. V zahraničí je veľa zaujímavých miest v Katalánsku, teraz sa tam však nedostanem. Mojím cieľom je vyskúšať si lezenia na čo najviac zaujímavých miestach,“ tvrdí športovec, ktorý nemá lezecký vzor.

Otvoriť galériu Zdroj: JOT

Popularite športového lezenia na Slovensku i vo svete prospelo zaradenie medzi olympijské športy. Premiéru si odbije na Hrách XXXII. olympiády. Kuric sa snažil dostať už na tokijské hry, momentálne sa zdá, že cesta do Japonska je pre mladého športovca zarúbaná a reálnejšia je v jeho prípade až účasť na olympijských hrách 2024 v Paríži. Olympijské preteky v športovom lezení pozostávajú z troch disciplín – lezenie na rýchlosť, lezenie na obťažnosť a bouldering. V Paríži 2024 by mala byť už aj samostatná rýchlostná disciplína speed. „Cesta do Tokia je náročná, pred prerušením športového života sa plánovali už iba jedny kvalifikačné preteky, na ktorých som sa nemal zúčastniť. Aj preto účasť v Japonsku nevidím reálne a skôr to vyzerá na Paríž. Ani tam to nebude jednoduché. V jednotlivých disciplínach sa posúva kvalita a náročnosť ciest i bouldrov. Z rok na rok sú ťažšie a ťažšie.“ Otvoriť galériu Zdroj: JOT

Kuric sa rozhodol športovému lezeniu podriadiť aj ďalšie roky života. Zároveň sa chce posunúť ďalej aj v oblasti vzdelania, rozhodol sa preto ísť študovať odbor záchranné služby na Žilinskej univerzite. Nadobudnuté vedomosti i skúsenosti z lezenia bude môcť využiť v budúcnosti v horskej službe či v hasičskom zbore.

Otvoriť galériu Zdroj: JOT

Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého exkluzívnym partnerom je spoločnosť Tipos, a Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru zaradili Petra Kurica do Juniorského olympijského tímu, medzi spoločnosť 24 talentovaných športovcov na základe výkonov z predošlého obdobia. „Finančný príspevok vždy pomôže. Som rád za každú finančnú pomoc, vďaka ktorej sa môžem kvalitne pripravovať. Účasť v Juniorskom olympijskom tíme mi otvára nové možnosti, keďže doteraz som nespolupracoval s mentálnym trénerom. Teším sa aj na spoločné stretnutie všetkých členov Juniorského olympijského tímu, verím, že sa uskutočnia,“ doplnil Peter Kuric, ktorý za doteraz najväčší úspech kariéry považuje kvalifikovanie sa medzi dvadsiatku najlepších mladých lezcov na olympijské hry mládeže do Buenos Aires.

Viac informácií o Juniorskom olympijskom tíme nájdete na webe www.olympic.sk/jot.