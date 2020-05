Koronavírus na Slovensku: Rodičia aj žiaci čakajú na otvorenie škôl, rozhodnutie by malo padnúť už dnes

Je veľmi potrebné umožniť deťom, aby znovu získali návyky chodenia do školy. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to k téme uvoľňovania opatrení povedala vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

"Vidíme hlavne deti zo sociálne slabšieho prostredia alebo marginalizovaných skupín. Akýkoľvek výpadok pre nich znamená možno stratu pol roka vo vedomostiach a napredovaní. Je veľmi potrebné umožniť deťom, aby znovu získali návyky chodenia do školy a zapájania sa do učebného procesu," povedala s tým, že to pomôže aj rodičom vrátiť sa do práce. Postupne by sa podľa nej mala uvoľňovať aj ekonomika, keďže sa blíži dovolenková sezóna, treba myslieť podľa nej aj na podnikateľov v oblasti cestovného ruchu.