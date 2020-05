Dôchodca musí kvôli rakovine chodiť na WC každých 15 minút: Ponižujúci zážitok počas korony

Angličan Graham Dunn (76), ktorý prekonal rakovinu močového mechúra, zostal do smrti odkázaný na blízkosť toalety, ktorú potrebuje každých 15 minút.

Problém však nastal, keď si išiel v čase pandémie nakúpiť. „Stál som v rade pred obchodom takmer pol hodinu a musel som ísť na toaletu, keď som sa konečne dostal dnu, išiel som priamo tam,“ povedal. Návštevy toalety v obchodoch sú však momentálne zakázané. Starý otec 15 vnúčat však nemal na výber. „Keď som vyšiel von a začal nakupovať, obklopili ma 4 strážnici a jeden zamestnanec obchodu s tým, že ak neodídem z obchodu zavolajú na mňa políciu." Podľa portálu Mirror tak Graham zostal celý deň bez jedla.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Triasol som sa a cítil som sa veľmi vystrašený,“ povedal o incidente. „Zvyčajne ma v rade ľudia pustia dopredu kvôli veku, no teraz sa tak nestalo a ja som skrátka musel na ten záchod ísť,“ opísal udalosť. „Zamestnancov supermarketu však môj príbeh nezaujímal, vysvetlil som im, že som prekonal rakovinu a aj v noci musím pravidelne vstávať na toaletu. Nepočúvali ma!“ Keď sa ich opýtal na to, prečo nemôže ako starší človek ísť namiesto únavného čakania v rade priamo do obchodu, dostal odpoveď, že vyhradené hodiny pre nákupy penzistov sú medzi 8 a 9 hodinou.

Obchodný reťazec svojou reakciou prekvapil. Grahamove vyhodenie vraj bolo spojené s incidentom, ktorý spôsobil ešte pred touto situáciou. „Rozprával som sa s predavačom o koláči, ktorí predávali, aj keď bol po dátume spotreby. Povedali, že som mu nadával a majú to na videu, no to nie je pravda a požiadal som ich, aby mi to video ukázali a ja sa mu ospravedlním,“ povedal pre médiá.

„Netolerujeme akékoľvek napádanie či vulgárne osočovanie našich zamestnancov od zákazníkov. Potvrdzujeme, že tento zákazník bol z obchodu vyhodený. Po minulých skúsenostiach s ním, sme sa uchýlili k tejto možnosti, ktorá je zvyčajne tou poslednou,“ uzavrel rázne hovorca siete obchodov.