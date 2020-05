V bratislavskej Rači sa otvárajú vinice: Nová vychádzková atrakcia po vzore Viedne

Vydarí sa smelý plán aktivistov zachraňujúcich bratislavské vinice?

V Rači počas víkendov testujú miestni producenti a pestovatelia novinku - ponúkajú zákazníkom víno formou predaja priamo vo viniciach. Podobný koncept je pritom známou atrakciou už celé roky v okrajových štvrtiach Viedne - v Grinzigu a Nussdorfe, a láka do prírody tisícky turistov. Ako to teda vyzeralo u nás?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V posledných týždňoch si vyskúšali vinohradníci predaj v troch viniciach v lokalitách Tále, Cídle a Stredný Šínveg. Prekvapilo ich, že zakaždým prišlo množstvo záujemcov o tento druh vychádzky spojenej s relaxom pri pekných výhľadoch na panorámu mesta. V ponuke mali vína lokálnych producentov, nechýbala samozrejme Frankovka modrá, ktorá Raču preslávila, ale ani 100-percentná hroznová šťava, med, zaujímavé jedlá z grilu či pripravené priamo v pahrebe.

„Premýšľali sme, čo by sa dalo v tejto situácii ponúknuť Bratislavčanom. Myšlienka na otvorenie viníc nielen za účelom predaja, ale aj osvety či oddychu pre okoloidúcich dozrievala dlho, ale realizácia bola rýchla,“ prezradil nám Jozef Mórik zo združenia, ktoré od roku 2011 revitalizuje historickú vinicu Tále. V Rači sa stále zachovalo okolo 130 hektárov obrábaných viníc a tamojšie spolky sa snažia zo všetkých síl 700-ročnú tradíciu pestovania viniča v obci udržať. Vo zvyšných lokalitách mesta je totiž vinohradníctvo až na malé výnimky v Devíne, Vajnoroch či Novom Meste zlikvidované.

„Snažíme sa pomáhať vinohradníkom s osvetou a tiež prilákaním turistov, preto sme pripravili projekt Račanský vinohradnícky chodník, ktorého súčasťou sú aj otvorené vinice. Naším cieľom je pomáhať v propagácii vinohradníctva rôznymi aktivitami. Chceme prilákať nových hostí, aby pomohli pestovateľom kúpou ich výrobkov prežiť a prípadne aj obrábať ďalšie vinice, ktoré už roky pustnú,“ vysvetlil zámery aktivistov Matúš Burian z Račianskeho spolku.

Podľa jeho informácií dobré príklady lákajú a preto očakáva postupné pribúdanie otvorených viníc nad Račou a Krasňanmi, rozširovanie ponuky a tiež nové nápady pri sprievodnom programe.

Heurigen viechy pri Viedni

Slovo Heurigen má dva významy: buď ide o mladé víno, alebo o otvorenú príležitostnú viechu. O jej otvorení informuje vinár vyveseným vencom. Okrem kamenných viech sa ujal tento druh občerstvenia aj priamo vo viniciach. V sezóne, ktorá trvá prakticky od apríla do novembra, mieria tisícky Viedenčanov aj zahraničných turistov do viníc, kde na nich čaká síce len jednoduché sedenie, ale o to srdečnejší personál, neopakovateľná atmosféra, čistý vzduch a neopakovateľné výhľady. Najznámejšie sú v tomto smere okrajové štvrte Grinzig a Nussdorf.