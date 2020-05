Benčičová uviazla počas koronakrízy v Bratislave: Naučila sa variť a piecť

Obdobie koronavírusovej pandémie trávi s priateľom. Švajčiarskej tenistke so slovenskými koreňmi Belinde Benčičovej (23) sa po zrušení Indian Wells podarilo dostať do Európy jedným z posledných letov.

povedala siedma hráčka sveta pre SonntagsBlick. Benčičová bola od septembra minulého roku až na štyroch turnajoch v Číne. Dokonca aj v meste, odkiaľ sa nákaza začala šíriť - vo Wu-chane.

„V januári som bola tiež v Shenzhene... Ale v tom čase o tom ľudia naozaj nehovorili. Až potom sme sa dozvedeli, že vírus tam už koloval,“ povedala Belinda, ktorá už s chuťou trénuje na vonkajších kurtoch. A hoci má na Slovensku starých rodičov, z obavy o ich zdravie ich zatiaľ nenavštívila. „Je to lepšie. Ale ak to uvoľnenie umožní, uvidím ich znova,“ pokračovala tenistka, ktorá na kríze vidí aj niečo pozitívne: „Teraz obloha vyzerá modrejšia, vzduch sa vyčistil. Možno to svet nejako nastavil, vystrelil varovnú strelu.“

Benčičová ale využila čas aj na zdokonalenie svojho kuchárskeho umenia. „Začala som variť a piecť. Kedysi som musela volať mame pre každé jedlo, ako sa pripravuje. Teraz to dokážem dokonale, som na to skutočne hrdá! Mám rada najmä hovädzie mäso so zeleninou alebo šalátom a cestovinami. Pečiem aj štrúdľu. Keď nám totiž Martinova babička prináša niečo sladké, vždy to chutí fantasticky.“