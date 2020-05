Gabriel a Neil chceli žiť spolu na Slovensku, musia odísť poriadne ďaleko: Cítili sme sa tu ako štvaná zver

Nádej, spoločné šťastie, svadba, ale aj nenávisť, šikana či zbytočné papierovačky.

To všetko podľa vlastných slov zažili za 18 rokov Gabriel (43) a Neil (49). Stretli sa v roku 2002 na Novom Zélande, kde bol Slovák Gabriel na študijnom pobyte. Dvaja ľudia dokázali prekonať vzdialenosť, dlhé odlúčenia a po možnosti zosobášiť sa v Neilovej vlasti tak aj urobili. Túžili však žiť u nás. Po tom, čo Neila podľa Gabrielových slov nedôstojná a zdĺhavá byrokracia vyhnala z krajiny, však dospel k radikálnemu rozhodnutiu: ísť za svojím životným partnerom na opačný koniec planéty.

17. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň boja proti homofóbii. Čo sa týka situácie párov rovnakého pohlavia na Slovensku, pre neexistujúcu možnosť registrovaného partnerstva je ich život v mnohých ohľadoch značne komplikovaný. Gabriel (43) pochádza z dedinky pri Bratislave a so svojou homosexuálnou orientáciou sa zdôveril matke ako 22-ročný. „Práve ma strihala a povedala mi, nech to nepoviem otcovi, že to nejako premyslíme. Ráno som pochopil, že to vie už celá rodina. Vzťahy boli zrazu chladné a myslel som si, že jediná možnosť je nájsť si nevestu,“ spomína Gabriel.

Namiesto toho odišiel na jazykový pobyt na Nový Zéland. Tam stretol Neila (49). Žiadnu nevestu si viac nehľadal. „Cestu domov som preplakal, vedel som, že chcem byť len s ním. Víza sa už ale viac predĺžiť nepodarilo, po 11.mesiacoch som musel odísť a nové som nedostal. Prežili sme chvíle odlúčenia spojení esemeskami,“ opisuje začiatky Gabriel.

Začala sa strastiplná cesta plná sťahovaní, byrokracie, naťahovania sa s úradmi, na konci ktorej mal byť jediný cieľ – aby dvaja milujúci ľudia mohli ostať navždy spolu. Neil býval na Slovensku, aby po roku Gabriel dostal víza, ako dôkaz slúžila krabica ich súkromného života, ktorá mala dokázať, že žili spolu v partnerskom zväzku i v iných krajinách minimálne rok.

Nevesta v nohaviciach

Ani jeden z nich ale netušil, akými skúškami ich vzťah musí prejsť. Keď Nový Zéland povolil v roku 2013 sobáše rovnakých pohlaví, dvojica si povedala svoje áno. „Svadba bola v januári 2014 a bolo na nej 70 ľudí. Len mi bolo ľúto, že moja rodina, ktorá sa už so všetkým zmierila a Neila prijala, tam nemohla byť,“ hovorí Gabriel. Medzitým si v krajine urobil doktorát, ich snom však bolo žiť na Slovensku.