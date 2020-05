Chystá sa zmena vo voľbe generálneho prokurátora: Šije ju koalícia na mieru Lipšicovi?!

Nový generálny prokurátor nemusí byť z radov prokurátorov.

Koalícia dnes predloží do parlamentu kontroverznú zmenu zákona, ktorá zmení spôsob voľby generálneho prokurátora. Kritici jej vyčítajú, že je „ušitá“ priamo pre advokáta Daniela Lipšica (46), ktorý má blízky vzťah s premiérom Igorom Matovičom (47). Dlho sa na tejto otázke nevedeli dohodnúť ani vládne strany. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (45) zo strany Za ľudí bola proti tomu, aby šéf generálnej prokuratúry nepochádzal z prokurátorského stavu.

„Osobne sa prikláňam k tomu, aby generálny aj špeciálny prokurátor boli vyberaní z prokurátorov,“ povedala Kolíková. Zmenu zákona, aby si poslanci mohli vyberať aj z neprokurátorov, presadzoval najmä premiér Igor Matovič, ktorý, zdá sa, napokon presvedčil svojich oponentov. Koalícia sa podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej dohodla, že do voľby na tento post sa bude môcť prihlásiť aj neprokurátor. „Chceme, aby to bolo otvorené čo najširšiemu okruhu kandidátov,“ vysvetlila Remišová v relácii RTVS O 5 minút 12.

Už dnes majú koaliční poslanci predložiť do parlamentu návrh nového spôsobu voľby generálneho prokurátora. „Nepôjde to v skrátenom legislatívnom konaní, pôjde to ako poslanecký návrh, to znamená, že bude priestor aj na pozmeňujúce návrhy na vylepšenie tak, aby však Jaromír Čižnár nepresluhoval. Nie je žiadny dôvod, aby sme mu dávali nejaké dva, tri mesiace navyše vo funkcii,“ uviedla Remišová.

Pochybnosti nad zmenou zákona, ktorú nazvala účelovou, vyjadrili prezidentka Zuzana Čaputová (46), ako aj expremiér Peter Pellegrini (44). Ten poukázal na to, že zmena zákona je podľa neho pripravená na konkrétneho človeka. „To je absolútne cielená novela šitá na mieru Danielovi Lipšicovi,“ uviedol Pellegrini. Advokáta a exministra Daniela Lipšica si ako generálneho prokurátora vedia predstaviť Igor Matovič, Richard Sulík aj Boris Kollár.

Podľa Pellegriniho by sa expolitik Lipšic dostal vo funkcii generálneho prokurátora do konfliktu záujmov pre svoje kontakty na politikov. Remišová však odmietla tvrdenie Pellegriniho, že sa na mene Daniela Lišpica už v koalícii dohodli. Poslanci budú mať podľa nej voľnú ruku pri výbere uchádzačov. Za dôležité považuje verejné vypočutie kandidátov, ktoré by podľa nej mala vysielať verejnoprávna televízia.

„Doteraz to bolo tak, že členovia vládnej koalície sa dohodli niekde za zatvorenými dverami na nejakom kandidátovi, ktorého parlament potom už len poslušne odhlasoval,“ dodala Remišová. Zamietavo sa k zmene zákona postavila nedávno aj Rada prokurátorov SR, ktorá odmieta voľbu generálneho prokurátora mimo svojich radov. Samotný Lipšic sa k svojej nominácii vyjadruje zdržanlivo, no neohradil sa voči nej. „Nemám dôvod sa vyjadrovať k voľbe generálneho prokurátora,“odpísal nám.

Grigorij Mesežnikov, politický analytik Otvoriť galériu Grigorij Mesežnikov Zdroj: anc

- Vzhľadom na to, že prokuratúra je dosť uzavretý systém budovaný na monokratickom princípe, tak možno, že jej otvorenie pre odborníkov a špecialistov na trestné právo je legitímnou myšlienkou. Na to sú rôzne názory, ale je dôležitý princíp. Ak sa ukazuje, že doterajší systém neviedol k dobrým výsledkom, tak otvorenie generálnej prokuratúry je legitímne. Ale dôležitejšie je celý systém zreformovať. U Daniela Lišpica je však niekoľko bodov, ktoré ho môžu diskvalifikovať - najmä jeho zviazanosť s politikou v predchádzajúcom období. To naozaj vyvoláva isté pochybnosti. Na druhej strane je prípad Dobroslava Trnku, ktorý zdiskreditoval funkciu generálneho prokurátora, a pritom formálne bol nestraník.

