Matovič obslúžil čašníka, ľudia sa doňho pustili: Prešľap, nad ktorým politológ len krúti hlavou!

Premiér ukázal, že mu nerobí problém urobiť kávu pre svojho podriadeného.

Video, ktoré zachytáva Igora Matoviča (47), ako nesie kávičku dlhoročnému čašníkovi na Úrade vlády SR, zverejnil Boris Kollár. Aktéri si však zabudli nasadiť rúška, ktoré sú stále povinné, čo poriadne naštvalo ľudí. Vymenili si úlohy. Nie čašník priniesol kávu premiérovi, ale premiér čašníkovi. Igor Matovič takto zaskočil pracovníka úradu vlády.opísal situáciu, ktorá predchádzala videu, predseda parlamentu Boris Kollár.

„A tu máme pána, ktorý je normálny pamätník. Tridsať rokov obsluhuje premiérov a teraz po 30 rokoch obslúži premiér Tridsať pána čašníka,“ hovorí na videu Boris Kollár so smiechom. Dlhoročného zamestnanca gesto od premiéra očividne potešilo aj pobavilo. „Prvýkrát mi doniesol premiér kávu po rokoch, a to je akože úžasné,“ povedal skúsený čašník. „Čo treba, tak povedzte a je všetko vybavené,“ ponúkol premiérovi s humorom protislužbu čašník.

Kde sú rúška?

Viac ako ľudský prístup predsedu vlády však komentujúcich pod videom zaujalo čosi iné. Prítomní nemali na sebe rúška, za čo schytali poriadnu dávku kritiky. Ľudia dali premiérovi aj predsedovi parlamentu najavo, čo si myslia o tom, že nedodržiavajú vlastné nariadenia. Nosenie rúšok je totiž povinné a za nenosenie vás môžu pokutovať.

„Celé Slovensko je masírované, ako je potrebné zodpodvedne chrániť seba i iných rúškami a z piatich nasnímaných ľudí na tom videu má v uzavretej miestnosti rúško nasadené až jeden. A ešte sa tým bezškrupulózne pochvália. Všetci sme si rovní, len niektorí sme si rovnejší,“ napísala v komentári nahnevaná Slovenka.

„Vy nemusíte mať rúška? Po Slovensku behajú ako besní policajti a dávajú pokuty za nenosenie rúšok a vy? Vy ste oslobodení? Nie je vám to už trápne, že vodu kážete a víno pijete?“ pokračoval jeden z mnohých komentárov. Nepodarené PR nakoniec hodil Matovič na Kollára. „Keď necháte Borisa chvíľu bez dozoru a on natočí niečo, čo malo byť skryté. A keď sú pre vás rúška v tom videjku to naj, tak vedzte, že káva sa cez ne dosť blbo pije,“ napísal Matovič na sociálnej sieti.

Bolo to za čiarou

Tomáš Koziak, politológ

- Malo by to byť dôstojnejšie. Už aj predchádzajúce videá, fotografie či posty, ktoré zverejňoval Matovič na sociálnych sieťach, boli na hranici, ale toto už bolo ďaleko za čiarou. Toto dehonestuje úrad predsedu vlády aj predsedu Národnej rady. Neviem, akým spôsobom si predstavujú dôstojnosť výkonu funkcie, keď chcú dávať takéto videá. Oni to vnímajú ako uvoľnenú párty, kde sa ľudia zabávajú a kde príliš serióznosti nie je. To, že nemajú rúška, už je najmenší prešľap. Je to výraz neprofesionality a je to vecou politickej a osobnej nezrelosti, pokiaľ si neuvedomujú, akú pozíciu zastávajú a pokiaľ sa tak nesprávajú.