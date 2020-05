Justin Bieber si vylial srdce: Ľutujem, že som mal sex pred svadbou

Justin Bieber si karanténu spríjemňuje sexom s manželkou Hailey.

Sú spolu po celú dobu nútenej izolácie a okrem toho, že spoločne bojujú s akné - o čom stále dookola informujú svojich fanúšikov - tak sa venujú tiež manželskej erotike. Kanadský hudobník teraz vyhlásil, že je to sex tak kvalitný, že ľutuje všetkých súloží pred svadbou s Hailey. Teda aj sex s mnohými ženami, okrem iného sa Selenou Gomez či Chantel Jeffries.



,,Je zrejme veľa vecí, ktoré by som zmenil. Neľutujem ničoho, pretože si myslím, že čo zažijete, vás robím tým, kým ste, človek sa učí z mnohých vecí. Ak by som sa mohol vrátiť a nemusel čeliť niektorým bolestiam, ktoré som si prežil, zrejme by som si panictvo schoval pre manželstvo. Viem, že to znie šialene. Sex môže byť celkom mätúci, keď ste sexuálne aktívny s kýmkoľvek," vyhlásil Bieber v relácii Biebers on Watch. Hailey Bieber však tiež nebola práve sexuálne zdržanlivá. Len zo známych mien jej posteľou prešli Drake či Shawn Mendes.