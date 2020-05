Most v Hnúšti má 250 rokov a je opradený legendami: Zamurovali doň časovú schránku!

Zachránili historický kamenný kúsok.

Dobrovoľníci z Občianskeho združenia Horná Rimava a OZ Castrum Ghymes zrekonštruovali najstarší funkčný most, po ktorom sa dá prekročiť Klenovská Rimava. A hoci je opradený legendami, paradoxne, na úradných záznamoch vôbec nie je. Aktivisti použili na jeho obnovu starú techniku, akou stavali aj Rimania. Do jedného z múrov zamurovali aj časovú schránku s denníkom Nový Čas.

Po 7 rokoch neúspešných pokusov a dva a pol roku záchranných prác je konečne zažehnaná hrozba zrútenia 200- až 250-ročného kamenného mosta, ktorý sa nachádza v Hnúšti. Legenda hovorí, že ide o most z obdobia tureckého pustošenia zo 16. storočia. Archívne pramene, ktoré by ju mohli potvrdiť, však neexistujú. Keď ho začali zachraňovať, bol funkčný len jeden nábehový múr.

„Celkovo sa uskutočnilo 5 etáp záchrany, počas ktorých sa odmurovalo takmer 500 hodín. K tomu členovia združenia a iní dobrovoľníci vykonali ďalšie stovky hodín dobrovoľníckych prác,“ uviedol Roman Lebeda, primátor Hnúšte a expredseda Občianskeho združenia Horná Rimava, ktorý záchranu inicioval. Všetko však brzdili nevyriešené majetkovoprávne vzťahy.

O moste nie je žiadna zmienka v oficiálnych dokumentoch, a tak v podstate neexistuje. „Tento projekt bol od začiatku výnimočný najmä tým, že most nikto nevlastní a nie je nikde zapísaný. To znamená, že naň nemôžete žiadať nijakú podporu z grantov. Preto sme to odmakali za vlastné, s podporou desiatok darcov. Celkovo nás záchrana mosta vyšla približne do 6 400 eur,“ dodal.

