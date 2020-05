Biznis v troskách: Voštinár je z koronakrízy zúfalý, prerobiť môže až 180 000 €!

Musel siahnuť na rezervy! Moderátor Vlado Voštinár (56) je nielen dlhoročnou tvárou Jojky, ale intenzívne sa venuje aj detským táborom, ktoré prevádzkuje vo svojom areáli v Trenčianskej Teplej.

Pandémia mu však urobila poriadny prievan v peňaženke. Obľúbený jojkár má teraz hlavu zahltenú množstvom pálčivých otázok, ako uživí svoj finančne nákladný areál, ak tábory tento rok nebude môcť otvoriť. V hre sú stotisícové straty a do úvahy podľa jeho slov prichádza aj to najradikálnejšie riešenie.

Vlado Voštinár popri moderátorskej práci už dlhé roky prevádzkuje detské tábory vo svojom areáli v Trenčianskej Teplej. Táto zábavka a biznis zároveň však vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou dostala vážne trhliny. „Je to katastrofa! Od 15. februára máme vypredanú sezónu do posledného miesta a mám prázdny areál. Srdce mi plače, je mi smutno, lebo tá situácia v cestovnom ruchu je zúfalá,“ povedal Novému Času rozhorčený Voštinár s tým, že školy v prírode, ktoré má tiež v ponuke, stornovali alebo presunuli na jeseň. Vrásky na tvári mu však spôsobuje najmä blížiaca sa letná sezóna.

„Tábory mi slúžia iba na to, aby mohol žiť a fungovať môj areál, ktorý každý mesiac vyžaduje náklady. Ak mi zrušia tábory a nedajbože aj jesenné školy v prírode, tá strata je 15 000 eur mesačne krát 12 mesiacov. Ak nemám tržbu, musím to vykrývať ja, ale zásoby nie sú nekonečné,“ uviedol zúfalý moderátor, ktorý by tak celkovo mohol prísť až o 180 000 eur. Počas sezóny si totiž musí zarobiť aj na prevádzkovanie areálu počas zimy.

Rukojemník hygienikov

Voštinár ako majiteľ areálu tŕpne a čaká ako na tŕňoch, ako sa napokon rozhodnú kompetentní. „Často som v kontakte s hygienikom, lebo potrebujem mať nejaký záchytný bod, aby som sa vedel rozhodnúť, čo ďalej,“ vysvetlil Voštinár, ktorý uviedol, že po hygienickej stránke je na otvorenie táborov stopercentne pripravený.

„Všetko je vytepované, vymaľované, vydezinfikované, mám za paletu nakúpených hygienických vecí. Ale keď hygienici urobia nejaké nezmyselné, striktné opatrenia v zmysle, že na izbe budú môcť byť iba dvaja, tri metre od seba, bude to veľmi zlá situácia. Ja nemôžem povedať rodičom strihnite si teda, ktoré dieťa pôjde do tábora a ktoré nie,“ dodal rozhodne jojkár, ktorý ráta aj s radikálnym riešením tejto zapeklitej situácie.

„Riešime, kde zobrať na výplaty, na splátku úveru... Takže reálne to môže dopadnúť aj tak, že v decembri zanesiem do banky kľúče od areálu,“ uzavrel Voštinár, ktorý zatiaľ stále verí, že tábory bude môcť na začiatku letných prázdnin otvoriť.