Pauhofová už býva v lukratívnej časti Bratislavy: Prvá foto domu, ktorý stavala na čierno

Už sa zabývala. Známa slovenská herečka Táňa Pauhofová (36) sa len pred pár mesiacmi presťahovala do svojej novej nehnuteľnosti v lukratívnej časti Bratislavy.

Tú získala vďaka darovacej zmluve po zosnulom dedkovi, ktorý svoj majetok odkázal práve sympatickej ryšavke. Hoci Táňa najprv chátrajúci dom chcela zrekonštruovať, napokon ho zbúrala a začala stavať svoju vilu snov od základov. To jej spôsobilo nemalé problémy a umelkyňa bola nútená zaplatiť mastnú pokutu, ktorá sa podľa informácií Nového Času mohla šplhať až do výšky 33-tisíc eur. Teraz sa už však raduje z nového príbytku, ktorým sa najnovšie aj pochválila v klipe slovenského speváka.

Nažíva si v luxusnej vile. Talentovaná herečka Pauhofová sa po všetkých stavebných prácach konečne teší zo svojej vysnívanej nehnuteľnosti. Tú má po zosnulom dedkovi Jozefovi, ktorý jej zanechal starý dom s veľkým pozemkom. Táňa sa ho však rozhodla úplne zdemolovať a vystavať si na pozemku novú vilu. Tieto zmeny vtedy akosi zabudla oznámiť úradu a do búracích prác sa pustila bez povolenia a potrebných dokumentov, ktoré by jej to umožňovali.

Ryšavke sa napokon túto stavbu podarilo pred kontrolórmi obhájiť až v momente, keď nastúpila nová starostka Starého Mesta Bratislavy, a tá jej stavbu, ktorá niesla prívlastok čierna, schválila. Mastnej pokute od úradu sa ale nevyhla. Presná suma síce nie je známa, podľa tajomníka Realitnej únie SR Mojmíra Plavca sa však suma mohla vyšplhať až na 33 000 eur. Po zaplatení a vyriešení problémov teda mohla končene pokračovať v budovaní svojho hniezda, ktoré sa len pred pár mesiacmi stalo jej novým domovom.

„Dom je vo výške druhého poschodia a pracuje na ňom niekoľko robotníkov,“ prezradil v tom období zdroj priamo z okolia nového sídla. O tom, že ide o vážne cennú stavbu, nesvedčí len jej lukratívna lokalita, ale aj celkový dizajn. Už na pohľad je zjavné, že Pauhofová do vily vrazila nemalý balík peňazí.

„Táňa si domček postavila presne podľa svojich predstáv a je to pre ňu oáza pokoja,“ povedal Novému Času kamarát Pauhofovej. Celú nehnuteľnosť zdobí obrovská terasa, ktorú si dala umelkyňa taktiež dostavať. Práve tá je zobrazená v novom klipe slovenského speváka, čím ryšavka nechtiac poodhalila svoje súkromie, ktoré si inak úzkostlivo stráži.