Poľskom otriasa dokument odhaľujúci zneužívanie detí kňazmi: Škandál má riešiť Vatikán

Už viac ako tri milióny zhliadnutí má od soboty na sociálnej sieti YouTube dokumentárny film bratov Sekielských, ktorý sa venuje zneužívania detí v katolíckej cirkvi v Poľsku.

Snímka vyvolala v krajine vlnu pobúrenia, informovala v nedeľu agentúra APA. Poľský primas Wojciech Polak v reakcii na kritiku oznámil, že požiada Vatikán, aby obvinenia vznesené v dokumente vyšetril. Film bratov Tomasza a Marka Sekielských s názvom Zabawa w chowanego (Hra na schovávačku) sa objavil na serveri YouTube v sobotu. Po niekoľkých hodinách mal už milión prezretí a do nedele podvečer ich má viac ako tri milióny.



Snímka sa venuje osudu dvoch obetí sexuálneho zneužívania zo strany kňazov aj reakcii poľskej katolíckej cirkvi, ktorá bola podľa autorov absolútne nedostatočná. Sekielskí vo filme pranierujú okrem iného prax, že kňazi, keď sa ich činy dostali na svetlo, boli len prekladaní do iných farností, bez toho museli čeliť trestnému stíhaniu. Hezdenský arcibiskup Wojciech Polak, ktorý je zároveň poľským primasom, medzitým oznámil, že požiada Vatikán, aby vyšetril obvinenia vznesené v dokumente. Vo filme zaznievajú vážne obvinenia okrem iného na adresu biskupa zo stredopolského mesta Kalisz. Edward Janiak podľa dokumentu nepodnikol nič proti kňazovi, o ktorom vedel, že sexuálne zneužíva deti.



Primas Polak tiež zdôraznil, že príbeh zachytený v dokumente nezodpovedá "pravde o väčšine kňazov". "Nesmieme dopustiť, aby škandalózne prípady zničili to dobré, čo v cirkvi je," uviedol arcibiskup.

Poľskom už vlani otriasol prvý dokument bratov Sekielských o zneužívaní v miestnej katolíckej cirkvi. Film s názvom Tylko nie mow nikomu (Len to nikomu nehovor) má od vlaňajšieho mája na sieti YouTube už 23,5 milióna zhliadnutí. Na budúci rok Tomasz a Marek Sekielskí plánujú film o pápežovi Jánovi Pavlovi II., od ktorého narodenia v poľských Wadowiciach uplynie v pondelok 100 rokov.



Podľa štatistiky, ktorú poľská biskupská konferencia zverejnila vlani v marci, bolo od začiatku 90. rokov do polovice roku 2018 nahlásených 382 prípadov sexuálneho zneužívania detí duchovnými. Podľa kritikov je ale toto číslo veľmi podhodnotené. Ku katolíckej cirkvi sa stále hlási drvivá väčšina Poliakov, podľa osem rokov starého prieskumu agentúry CBOS sa za katolíkov považovalo 93 percent obyvateľov tejto najväčšej stredoeurópskej krajiny.