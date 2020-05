Chcú vrátiť ľudí na Eiffelovku: Francúzi plánujú otvárať pamiatky

Francúzsky štátny tajomník pre cestovný ruch chce, aby sa do konca júna otvorilo čo najviac domácich pamiatok.

Jean-Baptiste Lemoyne povedal pre nedeľník Le Journal du Dimanche, že do 21. júna, teda do začiatku leta, by malo byť pre turistov otvorených čo najviac pamiatok. Podľa vývoja pandémie nového koronavírusu to zrejme bude v niektorých regiónoch možné aj o niečo skôr. Dodal, že 25. mája by mal byť hotový výhľad otvárania cestovného ruchu.

Počas tohto víkendu sa vo Francúzsku otvorili prvé pláže a turistické ciele, ako sú pútnické miesta v Lurdách alebo ostrov Mont Saint-Michel. Francúzsky minister vnútra Christophe Castaner kritizoval, že Taliansko chce od 3. júna opäť povoliť príchod cestujúcim zo zahraničia. Podľa neho je dôležité, aby sa tieto rozhodnutia koordinovali na európskej úrovni. Dodal, že si praje viac solidarity a menej jednostranných rozhodnutí.