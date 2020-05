Zmena ohľadom gastrolístkov? Vláda presadzuje, aby sa dali využiť len v reštauráciách a nie na nákup

Riešenie čiastočnej kompenzácie nájmov pre podnikateľov vláda predstaví budúci týždeň. Podľa vicepremiérky pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) to bude dobré riešenie.

Zhodnotila to v nedeľu v relácii RTVS O 5 minút 12, pričom tak reagovala na kritiku podpredsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Smer-SD). Ten tvrdí, že ak štát zaplatí 50 % nájmu a podnikateľ zvyšných 50 %, vláda tak podporí vlastníkov nákupných centier, ktorí neprídu ani o cent.

"Kašlete na živnostníkov, staráte sa o majiteľov veľkých obchodných centier," vyčítal Pellegrini súčasnej vláde s tým, že o riešení kompenzácie nájmov vláda debatuje už dva týždne. "Táto vláda začína svojimi krokmi ekonomike škodiť," dodal Pellegrini. Podľa neho mala do slovenskej ekonomiky ísť veľká plošná investícia aspoň na prvé dva mesiace a potom neskôr mohla mať vláda priestor na "hry s dolaďovaním". Ako zareagovala Remišová, dohoda o riešení nájmov je taká, aby štát rôznym finančným skupinám nemusel platiť obrovské peniaze. "My sa to budeme snažiť urobiť tak, aby sme v prvom rade pomohli malým živnostníkom a podnikateľom," uviedla.

Ako dodala vicepremiérka na margo ekonomických opatrení na zmiernenie dosahov koronakrízy, niektoré schémy na podporu pracovných miest chce vláda zachovať aj v budúcnosti, a teda nebudú časovo obmedzené len na krízu. Medzi ďalšie formy pomoci, ktoré nová vláda presadzuje, patrí aj podpora reštaurácií, a to tak, že stravné lístky sa budú dať použiť iba v nich, a nie v supermarketoch. Pellegrini však vyzýva vládu, aby "niečo robila". "Pretože ja sa bojím, že kým ich predstavíte (opatrenia), tak polovica firiem skrachuje dovtedy a už ani nebudete mať kam ísť s tými stravnými lístkami, keď tie reštaurácie to nevydržia," uzavrel.