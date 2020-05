Pellegrini vyzval vládu, nech sa menej venuje epidémii po zdravotníckej stránke: Sme na tom zle, toto je dôležitejšie

Je veľmi potrebné umožniť deťom, aby znovu získali návyky chodenia do školy. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to k téme uvoľňovania opatrení povedala vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). Takisto sa musia podľa nej uvoľniť podmienky pre podnikateľov v cestovnom ruchu.

Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval vládu, aby sa viac venovala ekonomickým riešeniam, pretože situácia je čoraz horšia. Privítal by omnoho väčší priestor pre odborníkov v ekonomike, konzílium zdravotníkov by podľa neho malo ísť do úzadia, keďže po zdravotnej stránke pandémiu Slovensko zvláda.

Remišová podporuje postupné uvoľňovanie života napríklad v školách. "Vidíme hlavne deti zo sociálne slabšieho prostredia alebo marginalizovaných skupín. Akýkoľvek výpadok pre nich znamená možno stratu pol roka vo vedomostiach a napredovaní. Je veľmi potrebné umožniť deťom, aby znovu získali návyky chodenia do školy a zapájania sa do učebného procesu," povedala s tým, že to pomôže aj rodičom vrátiť sa do práce. Postupne by sa podľa nej mala uvoľňovať aj ekonomika, keďže sa blíži dovolenková sezóna, treba myslieť podľa nej aj na podnikateľov v oblasti cestovného ruchu.

Pellegrini víta uvoľňovanie, no upozorňuje na to, že ekonomické čísla začínajú byť veľmi zlé. Vyzval vládu, aby sa menej venovala zvládnutiu koronakrízy po zdravotníckej stránke. "Privítal by som, keby hodiny a hodiny každý deň zasadalo ekonomické konzílium," skonštatoval s tým, že opatrenia zatiaľ vôbec neprišli k adresátom.

"Venujeme sa aj ekonomike, snažíme sa, aby pomoc bola čo najrýchlejšia, najadresnejšia," reagovala Remišová s tým, že vláda schválila pomoc okamžite, no teraz potrebujú, aby sa peniaze dostali priamo k ľuďom.

Podpredseda parlamentu sa bojí, že aplikácia, ktorá ma zabezpečiť takzvanú smart karanténu, nebude možno ani o tri týždne plne funkčná. Pripomenul tiež, že vláda si zvyká pod rúškom krízy cez skrátené konanie "prepašovať hocičo". Smart karanténa má podľa vicepremiérky vyriešiť problém tak, aby ľudia nemuseli ísť do štátnej karantény. Doplnila, že spustiť by ju mali v najbližších dňoch.

Zmeny v zákone o štátnej službe označil Pellegrini za "krágľovanie" nepohodlných ľudí. Remišová si nemyslí, že by mal Sociálnej poisťovni šéfovať človek, ktorý má za sebou kauzu mýtny tender. Narážala na šéfa poisťovne Ľubomíra Vážneho. Smer-SD si podľa nej v štátnej správe zabetónoval svojich ľudí. Bola by najradšej, keby Vážny, ale aj ostatní ľudia, pri ktorých existujú akékoľvek pochybnosti, vyvodili zodpovednosť a sami sa vzdali funkcie.

Remišová zároveň v relácii uviedla, že v pondelok (18. 5.) pôjde do parlamentu poslanecký návrh legislatívy reagujúci na voľbu generálneho prokurátora. Dohoda na mene podľa Remišovej nebude, pokiaľ bude verejné vypočutie. "Následne budú mať poslanci voľnú ruku a bude to ich osobná zodpovednosť voči občanom," dodala s tým, že dohody za zatvorenými dverami na menách sa robiť nebudú. Pellegrini si myslí, že novela je šitá na mieru advokátovi Danielovi Lipšicovi. Medzi prokurátormi je podľa Pellegriniho dostatočný počet kvalifikovaných ľudí na túto funkciu.

V koalícii nie je dohoda ani na menách kandidátov na ústavného sudcu, ktorých by mal parlament voliť po tom, ako sa Mojmír Mamojka vzdal funkcie. "Budeme hľadať toho najschopnejšieho človeka, aby nemusel v budúcnosti vysvetľovať svoje kontakty s Marianom Kočnerom," uzavrela Remišová.