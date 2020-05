Sexi Eugenie Bouchardová vydražila samú seba: Výherca za deň strávený s tenistkou zaplatil obrovskú sumu!

Čoskoro uplynie šesť rokov odvtedy, čo bola kanadská tenistka Eugenie Bouchardová (25) vo finále Wimbledonu či semifinále Roland Garros. Potom je výkonnosť klesla, ale v čase pandémie nového koronavírusu sa rada zviditeľňuje na sociálnych sieťach.

Okrem veľavravného statusu "že karanténu by lepšia zvládala s priateľom ako sama" sa zúčastnila aj na niekoľkých charitatívnych projektoch. V tom najnovšom fanúšikovia mohli v internetovej aukcii na twitteri vydražiť schôdzku s ňou v rámci projektu "All-in-challenge" s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi.

Aukcia sa konala od prvého do pätnásteho mája a z vyvolávacej ceny 2500 USD sa napokon dostavilo 37 ponúk. Víťazná sa vyšplhala na 85 000 USD. Výherca bude môcť stráviť deň so sympatickou Kanaďanku, ktorá je veľmi spoločenská a diagnostikovali jej chorobu ADHD. "Až 85 000 dolárov? To je neuveriteľné. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili. Ste tí najlepší fanúšikovia a viete pomáhať. Som na vás hrdá a už sa nemôžem dočkať stretnutia s výhercom," uviedla bývalá piata hráčka rebríčka WTA prostredníctvom twitteru.

Podľa niektorých zdrojov tenistka zatiaľ nespresnila, kto je šťastný výherca a ani to, kam konkrétne poputuje vydražená suma. Rovnako nie je známe, čo na to hovorí John Goehrke, ktorý vyhral rande s Bouchardovou v roku 2017 počas Super Bowlu a odvtedy sa naozaj stretávajú.

Podľa austrálskych médií už je známe, čo všetko je za stretnutím s Bouchardovou. Šťastný výherca má právo vybrať si tenisový turnaj podľa svojho výberu, letenku zabezpečí tenistka. Neskôr počas jej zápasu má právo sadnúť si do lóže vedľa Bouchardovej trénera a ostatných členov tímu. Súčasťou výhry je aj večera s ´Genie´ a ňou podpísaná raketa," informuje portál au.sports.yahoo.com.