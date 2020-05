Najbizardnejší prestup vo futbalovej histórii? V Rumunsku dostali za hráča poriadne veľkú sviňu

Trhové ceny dnešných hráčov nemajú strop. Každým rokom vidíme čoraz drahšie prestupy.

Kedysi to tak však nebolo. Ceny hráčov aj ich platy boli podstatne nižšie. Stále sa však bavíme o peniazoch. No prispôsobiť prestupu hráča bartrovému obchodu?



V Rumunsku to nie je žiadny problém. Píše sa rok 1998 a v neďalekom Rumunsku sa udial prestup, o ktorom sa bude rozprávať ešte dlho. Stať sa tak malo medzi klubmi Jiul Petrosan a Valce. Kluby vtedy hrali druhú najvyššiu súťaž. Ion Radu je meno hráča, ktorý má hodnotu, áno správne, prasaťa. Ale nie hocijakého. Klub Valce, kam Ion prestupoval musel Jiulu výmenou za hráča dať 500 kíl bravčového mäsa.



Prezident klubu Jiulu Petrosan mal však s mäsom veľké plány. To plánoval rozpredať a získať tak peniaze na výplaty svojich hráčov. Jednoduchšie asi bolo opýtať si priami peniaze, pretože predaj mäsa nebol tým najziskovejším príjmom klubu. Ten počas následujúcich rokov padol až do 4. ligy, kde pôsobí dodnes.



Zaujímavosťou je aj štadión samotného klubu. Ten je súčasne najväčším štadiónom vo 4. lige. Pojať dokáže vyše 15 tisíc divákov. V minulom storočí to bol zároveń najmodernejší štadión v celej krajine. Pre porovnanie, kapacita bratislavského Tehelného poľa, kde aktuálne pôsobí prvoligový Slovan Bratislava pojme 22 500 divákov.