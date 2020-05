František Ringo Čech o smutnom stretnutí s Gottom († 80) pred smrťou: Videl už len obrysy

Český hudobník a maliar František Ringo Čech (76) sa až teraz zveril so svojimi pocitmi po smrti dlhoročného kamaráta Karla Gotta († 80).

Ako si všimol portál Blesk.cz, na svojom vlastnom webovom denníku opísal stretnutie s chorým maestrom a vysvetlil tiež, prečo mu nešiel na pohreb. Čech bol niekoľko mesiacov pred Gottovou smrťou pozvaný do jeho vily na Bertramke, aby svojimi príhodami prispel do vtedy chystanej knihy o legendárnom spevákovi. Ivana Gottová im spravila kávu a Čech spomínal na zaujímavé historky s Karlom. ,,Karel bol nesmierne milý, ale bolo na ňom vidieť, ako je na tom veľmi zle. Hovoril: ,Ringo, ja ťa skoro nevidím, vidím len obrys. Skoro ťa nepočujem´,“ cituje hudobníkove spomienky Blesk.cz. ,,Sedeli sme tam smutne, dvaja celoživotní kamaráti.“

Ďalsie stretnutie sa už neuskutočnilo. ,,Tri nedele po narodeninách mi volali z auta, Karel a Ivanka, odniekiaľ sa vracali, majú niekde chalupu. Mali veľmi dobrú náladu, smiali sa a Karel hovoril: ,Prosím ťa, zastav sa, my by sme ťa chceli s Ivanou vidieť, zastav sa na kávu´,“ spomína Čech s tým, že ho pozvanie potešilo a prisľúbil, že príde. Povedal, že keď bude mať čas, sadne do auta a príde za nimi. ,,Ale už som nešiel. Karel umrel.“

Smrť priateľa ho zdrvila. ,,Keď napíšem, že ma to vzalo, to je málo. S Karlom umrelo celé moje storočie. Vlastné celé minulé storočie umrelo s Karlom Gottm. Bola to persona, ktorá reprezentovala, tak ako vo svete Beatles, tak u nás Karel.. Bol som smutný, veľmi,“ opísal hudobník s tým, že vyjadrovať do médií sa odmietal. ,,Ani na pohreb som nešiel. Karel umrel, ale to už nie je o Karlovi. Možno poviete, posledná pocta, ale tú ja mu vzdávam stále,“ myslí si.