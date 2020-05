Srdcervúci príbeh: Otec nevesty zomrel presne vo chvíli, keď išla povedať áno

Keď sa Natalie dozvedela, že jej otec trpí rakovinou, zlomilo ju to. So svojím priateľom bola zasnúbená viac ako tri roky, a tak sa rozhodli, že sa čím skôr zoberú. Chcela, aby jej ocko bol pri nej počas toho, ako vysloví jedno z najdôležitejších slov v živote každej ženy.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Natalie Hoskinson (37) z Queenslandu v Austrálii sa rozhodla rozpovedať príbeh jej chorého otca († 73), ktorý bojoval so zákernou chorobou. Ako uvádza portál The Sun, jej otec poslednýkrát vydýchol v momente, ako si Natalie s manželom povedali svoje "áno".

„Keď ma môj terajší manžel Tim (37) požiadal o ruku, nemohla som sa dočkať momentu, kedy si vypočujem ockovu svadobnú reč. Bol vynikajúci rečník s obrovským zmyslom pre humor. Napriek tomu, že sme boli zasnúbení viac ako tri roky, s Timom sme si ešte nestanovili dátum svadby. Jeden štvrtok mi však zavolala moja mama,“ opisuje ich príbeh Natalie.

Povedala, že jej otec je v nemocnici. „Ide iba o kontrolu, ale nechali si ho tam na noc kvôli testom,“ vysvetlila jej. „Ockovi vo veku 60 rokov diagnostikovali rakovinu, avšak žil o 13 rokov dlhšie, ako lekári predpokladali. Bojoval s rakovinou čriev, hrdla a pľúc. Schudol na 60 kg, avšak každý deň chodil do posilňovne,“ tvrdí Natalie a netají sa tým, že jej ocko s chorobu statočne bojoval.

Jeho zdravotný stav sa však náhle zhoršil. „Všetci sme verili, že sa jeho stav zlepší tak, ako sa to stalo už mnohokrát predtým,“ opisovala svoje pocity Natalie. Na druhý deň za nimi prišla zdravotná sestra s tou najhoršou správou. „Je mi to ľúto, ale už sa nikdy nepreberie. Môže vás počuť, ale toto je jeho koniec,“ povedala potichu. Jej ocko sa s nimi snažil komunikovať, avšak nikto mu nič nerozumel.

Natalie tomu stále nemohla uveriť. Chcela, aby bol pri nej počas svadobného dňa, a tak jej napadlo, že sa s Timom zosobášia priamo v nemocnici. A tak sa aj stalo. Svadba sa konala hneď na druhý deň. „V tú noc sme zostali s otcom v nemocnici. Ráno som utekala domov, schmatla som biele šaty a ponáhľala som sa späť. Keď som sa chystala, prišla za mnou zdravotná sestra Jude,“ opisuje jej svadobný deň Natalie. Jude jej zabezpečila vizážistku a kaderníčku a priniesla svadobnú kyticu, čo Natalie dojalo k slzám.

Nevestu viedla nemocničnou uličkou jej mama. Prešli okolo družičiek a ocka, ktorý ležal v posteli. Na konci červeného koberca ju čakal jej nastávajúci Tim. „Pozri, ocko, z tvojho malého dievčatka je nevesta,“ Natalie zašepkala ockovi a objala ho. V momente, keď sa Natalie otočila k svojmu nastávajúcemu, jej otec vydal niečo, čo znelo ako povzdych šťastia, a potom poslednýkrát vydýchol.

Štvornásobnému otcovi preložili pre pandémiu dôležitú operáciu: Rozhodnutie s tragickým následkom

„Ocko!“ zavzlykala Natalie a so slzami stekajúcimi po tvári si vymenila manželské sľuby s Timom. „Vo chvíli, keď som povedala áno, som cítila, ako duša môjho ocka odchádza. Ako vždy tam bol so mnou až do samého konca,“ ukončila dojímavé rozprávanie Natalie.