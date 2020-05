Zlatan Ibrahimovič stratí svoju pýchu: Jeho sochu v Malmö už čoskoro odstránia

Malmö je mesto, ktoré sa úzko spája so Zlatanom Ibrahimovičom (38). Odtiaľ putoval Zlatan do futbalového sveta.

Na znak úcty voči svojmu odchovancovi si pred rokom mesto, ako aj futbalový klub Malmö FF nechalo vytvoriť sochu hviezdneho kanoniéra.



Bronzovú sochu Ibrahimoviča odhalili pred rokom v októbri. Vyhotovenie tjeto nadživotnej sochy stálo 50 tisíc dolárov.



Avšak nie je to tak dávno, čo si Zlatan poriadne zavaril. Stal sa totiž spolumajiteľom konkurenčného mužstva Hammarby IF. To rozhnevalo fanúšikov Malma, ktorý si hnev vybili ako inak, než na soche.



Socha prešla niekoľkými opravami, keď ju fanúšikovia neraz ťažko poškodili. Tomu je však koniec. Sochu majú zo štadióna Malmö FF presunúť preč. Iniciátorom odstránenia sochy je práve samotné mesto.



"Socha by mala zostať v Malmö, ale nebude už v priestoroch futbalového štadióna," vyjadril sa hovorca mesta Anders Malmstrom. Vedenie klubu sa k veci odmietlo vyjadriť.



Zdá sa tak, že Zlatan stratil v Malmö podporu na plnej čiare.