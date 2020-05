Oktagon Underground odštartoval: Toto sú výsledky zápasov a ich prehľad

Český kickboxer Tadeáš Růžička zvíťazil v sobotňajšom hlavnom zápase prvého turnaja Oktagon Underground nad krajanom Tomášom Linh Le Sym technickým knokautom v 2. kole.

Růžička víťazstvom postúpil do štvrťfinále pyramídy vo váhovej kategórii do 70 kg, ktorej celkový víťaz vzíde zo súboja najúspešnejších bojovníkov z českej a slovenskej strany pavúka.



Turnaj sa pre pandémiu koronavírusu uskutočnil v priestoroch pražského klubu Reinders MMA bez prítomnosti divákov, komorná atmosféra však na atraktivite samotných zápasov nič neubrala. Konfrontácia viacerých bojových štýlov podľa upravených MMA pravidiel priniesla až osem ukončení pred limitom. Na programe bolo celkovo dvanásť zápasov v troch hmotnostných kategóriách, prvých postupujúcich spoznali okrem "sedemdesiatky" tiež pyramídy vo váhe do 80 a 90 kg.



Svoje kvality v oktagóne potvrdil víťazstvom hneď v 1. kole Matej Peňáz, etablovaný zápasník prestížnej kickboxerskej organizácie Glory. Zaujímavý zápas plný tvrdých výmen predviedol aj Leoš Brichta, ktorý si na body poradil s Pavlom šachom.



Druhý turnaj Oktagon Underground je na programe v sobotu 23. mája v Bratislave, kde sa za slovenskú stranu pyramídy predstavia bojovníci v hmotnostných kategóriách do 70, 80 a 90 kg. V neskoršej fáze projektu zasiahnu do bojov aj muži vo váhe do 100 kg a ženy v hmotnostnej kategórii do 61 kg.



výsledky Oktagon Underground 1:

osemfinále, česká strana pyramídy:

kategória do 70 kg:

Tomáš Linh Le Sy - Tadeáš Růžička /víťaz Růžička v 2. kole TKO/

Luboš Lesák - Petr Tesař /víťaz Lesák v 2. kole KO/

Lukáš Chotěnovský - Ladislav Krištůfek /víťaz Krištůfek v 3. kole KO/

Štěpán Guba - Jan Pajtaš /víťaz Guba na body/



kategória do 80 kg:

Leoš Brichta - Pavel Šach /víťaz Brichta na body/

Jakub Bahník - Pavel Hvězda /víťaz Bahník v 2. kole TKO/

Matouš Kohout - Michal Ryba /víťaz Kohout v 2. kole TKO/

Jan Janka - Matěj Kozubovský /víťaz Kozubovský v 3. kolo KO/



kategória do 90 kg:

Jakub Klauda - Adam Dvořáček /víťaz Klauda na body/

Matej Peňáz - Matěj Hrkal /víťaz Peňáz v 1. kole TKO/

Pavel Salčák - Zdeněk Polívka /víťaz Polívka v 2. kole KO/

Daniel Vítovec - David Hunanyan /víťaz Vítovec na body/