Ronaldo by mal mať nového spoluhráča: Takéto hviezdne meno by ste naozaj nečakali!

Juventus je od príchodu Cristiana Ronalda (35) nabitý od predu do zadu a opačne. Čo meno, to hviezda.

Ani to však nie je dôvod na to, aby to nemohlo byť ešte lepšie. Cristiano sa samozrejme osvedčil. Podľa "Starej dámy" by to však chcelo niekoho, kto mu loptu na gól naservíruje na zlatom podnose.



Azda najvohdnejším adeptom na takúto prácu je brazílčan Neymar (28).

Práve hviezda PSG by mala byť prestupovým cieľom Turínčanov.



Dostačujúcim dôvodom pre odchod Neymara z PSG je skracovanie platov. Na ten si však brazílčan nechce nechať siahnuť. Vysnívaný plat mu naopak sľubuje Juventus.



Aby však Stará dáma neplatila stovky miliónov za prestup, na oplátku ponúkajú Dybalu s doplatkom. Ak by sa takýto prestup podaril, šlo by o útok snov.



Je však známe, že Juventus mal po prestupe Ronalda problémy s vyhovením jeho platových požiadaviek. Stabilitu v klube zabezpečil až sponzor - automobilka Fiat. Ako by Turínčania dokázali hradiť dva astronomické platy ostáva otázkou.