Mladá žena pred pár dňami porodila bábätko: Tragický koniec, zomrela na koronavírus

Nepál zaznamenal prvé úmrtie na ochorenie COVID-19. Obeťou je 29-ročná žena, ktorá začiatkom mája porodila zdravé dieťa. V krajine evidujú 281 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.

Žena, ktorá pochádzala z okresu Sindhupalčok vzdialeného približne 90 kilometrov severovýchodne od metropoly Káthmandu, zomrela pri prevoze do nemocnice. "Bolo potvrdené, že v Nepále ide o prvý prípad úmrtia zapríčineného (ochorením) COVID-19," uvádza sa vo vyhlásení nepálskeho ministerstva zdravotníctva.

Žena porodila v nemocnici v Káthmandu 6. mája a o deň neskôr sa vrátila do Sindhupalčoku, kde ju následne so zvýšenou teplotou a dýchacími ťažkosťami prijali do miestnej nemocnice. Keď sa jej stav zhoršil, mala byť prevezená do iného zdravotníckeho zariadenia. Pri prevoze však nákaze podľahla.