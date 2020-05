Po karanténe sa očakával babyboom, realita je opačná: Deti chce ešte menej párov

Odborníci sa domnievali, že keď budú páry doma zatvorené po dobu niekoľkých týždňov, čas si budú častejšie krátiť sexom a o deväť mesiacov sa dočkáme nárastu pôrodov.

Tzv. baby boom ale nenastane. Talianski vedci robili prieskum a zistili, že partneri síce častejšie súložia, ale deti mať nechcú. A dokonca mnohé páry plánované rodičovstvo kvôli pandémii odložili.

Izolácia síce zvýšila sexuálnu aktivitu partnerov, ale aj mnoho z nich pripravila o zdroj príjmov. Navyše je to obdobie plné stresu a neistôt, do ktorého chce málokto priviesť dieťa. Tretina dvojíc, ktorá plánovala v tomto roku počatie dieťaťa, od toho upustila. Osem z desiatich partnerských dvojíc pritom dieťa teraz vôbec mať nechce. Tvrdia to pôrodníci z Florentskej univerzity.

"Vplyv karantény na to, ako populácia vníma svoju stabilitu a životný pokoj, je alarmujúci. V našom výskume hodnotila väčšina účastníkov celkovú duševnú pohodu a zdravie oveľa pozitívnejšie pred karanténou ako teraz," uviedla k výsledkom štúdie doktorka Elisabetta Micelliová z Florencie.