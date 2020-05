Mamička nevydržala do nemocnice: Dieťa odrodil na parkovisku jej frajer, pomohla mu šnúrka od topánky

Emily Rumney (28) a James Perry (38) z austrálskeho Sebastapolu sa dočkali bábätka za navídaných okolností.

Malá Leah sa totiž na svet vypýtala už cestou do nemocnice. ,,Asi okolo 1:30 v noci začala mať Emily kontrakcie. Zavolal som do nemocnice a povedali mi, že si má dať dva paracetamoly, horúci kúpeľ a ľahnúť si. Ale o 4:30 ráno bolo jasné, že musíme ísť do nemocnice, takže sme všetko nachystali a vyrazili,“ opísal podľa portálu Mirror otecko. Prešli však len niekoľko kilometrov, keď mu Emily povedal, že už cíti hlavičku.

,,Odstavil som auto na parkovisku pred obchodom so záhradkárskymi potrebami,“ povedal James, ktorý pomohol priviesť na svet svoju dcérku za asistencie operátora tiesňovej linky. ,,Dal som ju Emily na hruď. Povedali mi, že si mám vybrať šnúrku z topánky a previazať ňou pupočnú šnúru,“ spomína. ,,Mal som pri sebe uterák na očistenie bábätka aj deky, ktorými som ho aj s Emily zakryl. Zakúril som v aute a čakali sme na sanitku,“ povedal o príbehu so šťastným koncom.

Po 25 minútach prišla sanitka, ktorá zobrala Emily aj Leah do nemocnice na kontrolu. Všetko bolo v poriadku a už popoludní ich pustili domov. Nikto nečakal, že sa pôrod zbehne tak rýchlo. ,,Bolo to totálne nečakané dobrodružstvo, ale Emily aj bábätko sú v poriadku – a ja som si na pamiatku odložil tú šnúrku od topánky,“ uzavrel šťastný otecko.